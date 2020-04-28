台灣連3天零確診，並且連續16天未出現本土病例，而這件事日本網友也注意到了。近日有日本網友在論壇上發文討論「台灣連15天無本土新案例」，有人也將此事轉PO到PTT。不過，網友焦點卻放在其中一句評論「親日的台灣真的很神。硬要說缺點的話，就是便利商店的八角臭味讓我討厭」。PO文曝光，意外引起網友暴動了，紛紛歪樓討論起了對於八角的喜好。

有鄉民在PTT上PO文說看到日本網友於論壇上討論「台灣連15天無本土新案例」，鄉民說看到許多日本網友因此直誇台灣防疫作為，「台灣這次在全世界出名了吧（台湾は今回のことで世界中に名を上げたな）。」、「為了世界著想，WHO應該交給台灣經營。（もうWHOは、世界の為に台湾に運営してもらおう。）」

看了這些日本網友的留言，只不過鄉民們卻把焦點放在這一點評論上，原來有日本網友表示，「硬要說缺點的話，就是便利商店的八角臭味讓我討厭。」

鄉民一看到日本人竟說便利商店的八角「臭味」，知道日本人應該是聞到了茶葉蛋的滷汁，其中含有八角味，許多鄉民馬上暴動了表示日本人不識貨，紛紛留言說「茶葉蛋你跟我說臭？」、「八角臭味XD」、「八角臭味是啥？茶葉蛋？」、「八角明明就很香」、「茶葉蛋味道吧，不識貨，明明香得要死」、「八角、香菜，日韓都不能接受這個」、「跟香菜基因大概一樣吧，日本人對八角反應強烈比例超高」

(中時電子報)