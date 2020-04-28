新冠肺炎蔓延全球，國際股市也隨疫情「疫」起反彈，不過，台灣的現實情況是「股市愈跌、散戶愈敢買」；根據證交所統計顯示，3月券商台股定期定額成交金額10.57億元，正式宣布突破10億大關，月增率達14％。

國泰證券資深副總陳俊昇表示，國泰3月定期定額台股的總扣款筆數，較前月增加超過2成，4月也持續上升、月增率超過1成，開戶數、定期定額扣款金額都呈明顯大增，陳俊昇觀察，空手、小資以及父母幫子女存股等，是這波台股震盪中最熱衷定期定額的3大族群。

若從3月基金定期定額投資統計來看，也與台股呈現同樣狀況；第一金投信指出，當金融市場出現「熱到不行」或「慘到不行」時，投資人會更熱衷定期定額投資基金；根據統計，3月股市大跌之際，台灣投資人定期定額扣款的筆數從2月的65萬筆，暴增至78萬筆，扣款金額也從36億元提高至43億元，參與人數月增3萬人。

國泰證券今年新增扣款標的至93檔，打中投資人希望有更多元投資標的之需求痛點，其中，有79檔個股，涵蓋台灣前50大市值股票與MSCI成份股，以及14檔美中台ETF，國泰證券為投資人嚴選投資標的，連結目前最夯的5G產業概念股，同時，大型藍籌股多居產業龍頭地位，穩健特質在市場行情突遭逆風亦具備相對強健的抗震能力。

為提高客戶服務滿意度，國泰證券持續投入研發資源，行動服務優化腳步不停歇，目前「國證e櫃台App」的台股定期定額功能介面全新改版，主介面以方塊進行區隔，分別是「看看投資標的」、「查詢我的存股」、「變更我的委託」、「了解定期定額」，使用者不僅一目瞭然直接進入「想要的」功能介面進行操作，App更增設客戶可能「需要的」搜尋bar，可以直接鍵入欲查詢的投資標的，並提供投資人進行查詢與申購。

(中時 )