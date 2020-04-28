美國聯準會（Fed）為了減輕新冠肺炎對美國經濟的衝擊，祭出無限貨幣寬鬆政策，專家預估，聯準會的資產負債表可能飆破10兆美元大關。

經濟學家指出，聯準會持有的債券、貸款等資產，規模估計將上升至8兆至11兆美元之間，反觀2019年的資產負債表還不到4兆美元。換言之，聯準會的資產負債表規模將是2007年至2009年全球金融危機後的兩倍，而且將近是美國年經濟產出的一半。

截至4月22日，聯準會的資產負債表已擴大至6.57兆美元的新高水準。

哥比亞大學歷史教授圖茲（Adam Tooze）指出：「聯準會正進入過去不曾有過的局面。」由於新冠肺炎疫情引發金融和經濟動盪，央行官員「被捲入一連串他們無法控制，而且通常無意介入的混亂情勢，但這次央行覺得有必要出手。」

許多美國議員，甚至是聯準會的批評者，也支持聯準會本次的行動，不過政治算計可能很快就改變方向。

美國共和黨籍參議員圖米（Pat Toomey）表示：「這次應該算是相當怪異的黑天鵝事件，不是正常狀況下會重演的事件。」圖米曾批評聯準會在前次金融危機造成龐大的聯邦預算赤字，但他3月協助國會通過2.2兆美元振興經濟方案。

聯準會在3月中將基準利率將至接近零後，接著宣布大規模購債計畫，以穩定市場。在3月16日至4月16日之間，央行以每日將近790億美元的速度，買進國庫券和抵押貸款債券。相較之下，在2012年至2014年間，聯準會每個月約購買850億美元債券。

聯準會大規模購債，協助政府用低廉的成本為債務融資。由於美國財政部直接向家庭發放支票，而且失業保險支出躥升，美國政府的負債直線上升。此外，央行正準備推出第二波寬鬆計畫，直接向企業、州和市政府提供貸款。

(工商 )