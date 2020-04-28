澳洲、紐西蘭和韓國對抗新冠肺炎疫情顯露成效，正逐步重啟經濟活動和解除封鎖措施，推升市場信心，帶動貨幣強勁升值。

隨著經濟回復運作，澳洲、紐西蘭和韓國的貨幣已較疫情爆發初期大幅上漲。相較之下，許多亞太鄰國仍然深陷這場公衛危機。

BK資產管理公司策略師連恩（Kathy Lien）在報告中指出，「紐西蘭與澳洲有效控制新冠肺炎疫情，正準備重新開放經濟活動。」

澳洲國民銀行（NAB）經濟和市場部門主管史崔克蘭（John Strickland）表示，澳元近期強彈顯示，亞洲在控制疫情方面做得比歐洲和美國更好。

受到澳洲和其最大貿易夥伴大陸經濟成長前景暗淡拖累，澳元是2019年表現最差的亞洲貨幣之一。2020年初1澳元可兌換0.7美元，3月中澳元匯價暴跌至0.5798美元，迄今反彈約11.4％。澳元28日盤中升值0.32％，報0.6486美元。

澳洲傳出新冠肺炎案例後，政府便快速反應，關閉邊境和限制移動。澳洲近日新增確診案例已經降至個位數，政府也開始放寬部分防疫措施。

紐元在3月中一度重貶至0.5666美元，迄今反彈約6.4％，重回0.6美元價位。紐元28日盤中小漲0.07％，報0.6051美元。

紐西蘭27日降低警戒等級，允許至多10人的聚會，並讓企業復工，不過業者仍不能和客戶有實際接觸。紐國先前曾將警戒等級升至最高，也就是民眾不得聚會，非必要性業務得暫時關閉。

韓國一度是大陸以外新冠肺炎疫情最嚴重的亞洲國家，在實行廣泛篩檢和接觸者追蹤後，如今已成為抗疫模範。

韓國抗疫有成，帶動韓股Kospi指數和韓元大漲。韓元兌美元在3月初貶破1,270韓元，確診案例減少後，迄今反彈約5％。韓元28日盤中小跌0.08％，報1,225.1韓元。

(工商 )