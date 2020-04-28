新冠肺炎疫情與儲油空間接近滿載，致使國際油價進一步崩跌，英國石油（BP）第一季淨利僅8億美元，較2019年同期的24億美元銳減67％，分析師原預估首季淨利可望有9.87億美元。2020年迄今英國石油股價累計大跌35％。

(工商 )

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