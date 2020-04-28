英國石油第一季淨利暴跌67％ 23:372020/04/28 工商 顏嘉南 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新冠肺炎疫情與儲油空間接近滿載，致使國際油價進一步崩跌，英國石油（BP）第一季淨利僅8億美元，較2019年同期的24億美元銳減67％，分析師原預估首季淨利可望有9.87億美元。2020年迄今英國石油股價累計大跌35％。 (工商 ) #英國石油 #淨利 #第一季 #新冠肺炎疫情 #儲油空間 也許您會感興趣 推薦閱讀 悶壞了！關在家6周 西班牙兒童終於能出門 19:382020/04/26 國際 疫情拖垮孟加拉成衣業 勞工2個月0收入上街抗議 22:102020/04/26 國際 兩大危機未解 油價早盤再崩 破每桶16美元 11:022020/04/27 財經 沖繩休業中 拜託長假別來 11:052020/04/27 國際 《科技》意法半導體公布Q1財報 估Q2營收下滑 14:152020/04/27 財經 新冠肺炎疫情影響 竹市本學期停辦畢業典禮、戶外教學 15:242020/04/27 生活 《國際產業》空巴面臨生死關頭 警告員工恐擴大裁員 15:232020/04/27 財經 油價反彈告終？專家示警「大屠殺」噩夢恐重演 16:202020/04/27 財經 擔憂供給過剩與儲油空間不足 油價周一又崩跌 22:012020/04/27 財經 新冠肺炎疫情期間 美國小型股表現遜於大型股 23:212020/04/27 財經 財經熱門新聞 老美惹禍！台積電供貨華為摔跤 陸晶圓龍頭有望爽吃轉單 - 財經 嚇！油價恐怖血崩 美媒驚曝是「他們」殺的 - 財經 勞工紓困貸款核貸破3千億 銀行「動起來」 - 財經 - 工商 華爾街空頭：經濟大蕭條來臨 美股驚洩35％崩跌空間 - 財經 老美追殺陸企猛招來了！供貨華為恐有麻煩 台積電回應了 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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