馬來西亞股市禁空令 延長至6月底 23:592020/04/28 工商 顏嘉南 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新冠肺炎引發金融市場動盪，馬來西亞證券委員會與馬來西亞股票交易所28日聯合宣布，股市禁空令延長至6月30日，以維持股市穩定和市場信心，並防止過度投機。股市禁空令3月24日開始實施，原先計劃實行至4月30日。 (工商 ) #聯合 #馬來西亞 #禁空令 #延長 #股市 也許您會感興趣 推薦閱讀 花旗：熊市尚未結束 04:092020/04/25 全球財經 170cm正妹自拍床照 乳緣「冒粉色」走光了 10:062020/04/26 星光 近千人搶看！張智成「赤祼祼」呈現私生活 18:212020/04/26 娛樂 紅木、詩肯H1營運恐不樂觀 04:102020/04/27 證券．權證 疫情未受控 平盤下不得放空暫不退場 09:452020/04/27 財經 永大Q1兩岸合併利潤優於去年 不下修營運目標 16:562020/04/27 財經 《百貨股》疫情變數多 客思達-KY：Q2及Q3營運待觀察 17:052020/04/27 財經 三峽分局消聯合公安稽查KTV 公安零空隙 18:132020/04/27 生活 《金融股》兆豐銀統籌主辦燁聯120億元聯貸 15:402020/04/28 財經 全球前250大零售業 平均營收達190億美元 17:312020/04/28 財經 財經熱門新聞 疫情暴殺！2600萬人失業仍飆 華爾街驚揭美經濟下場 - 財經 機會來了！大樂透連槓23期 下次頭獎上看8.3億 - 財經 華爾街空頭：經濟大蕭條來臨 美股驚洩35％崩跌空間 - 財經 現在不會買股票！華爾街之狼：美股恐再次崩潰 - 財經 老美追殺陸企猛招來了！供貨華為恐有麻煩 台積電回應了 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。