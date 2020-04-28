新冠肺炎引發金融市場動盪，馬來西亞證券委員會與馬來西亞股票交易所28日聯合宣布，股市禁空令延長至6月30日，以維持股市穩定和市場信心，並防止過度投機。股市禁空令3月24日開始實施，原先計劃實行至4月30日。

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