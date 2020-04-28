為提升載客率，臺北市露天雙層觀光巴士正式啟動企業團體包車服務，首波合作對象為台灣國際扶輪社，全台「含金量」最高的台北金融扶輪社今搭乘露天雙層觀光巴士，前往淡水參加移動例會，國際扶輪3481地區總監李文森表示，希望拋磚引玉，讓更多企業團體包車搭乘，共同撐起台灣觀光產業。

臺北市露天雙層觀光巴士今舉行啟動企業包車服務活動儀式，主要合作對象，包括：國際扶輪3481地區總監李文森(DG Vincent)、國際扶輪3481地區第七分區助理總監黃志超(AG Charles)、國際扶輪3481地區總監特別代表前社長郭景沂 (PP Ricky)、國際扶輪3481地區總監特別代表前社長林淑華(PP Anne)、台北金融扶輪社社長胡正果、臺北市雙層露天觀光巴士執行長徐浩源等人皆與會。

李文森表示，3481地區是國際扶輪在台灣歷史最悠久的地區組織，社友皆為各行各業翹楚，自從疫情爆發後，他與地區社長發揮扶輪精神，立刻成立「扶輪餐廳google地圖」，將地區社友開設的餐廳、飯店近百家資訊上傳網路，並鼓勵社友們例會、理監事會優先選擇社友的店消費。

以實際行動支持扶輪社友徐浩源，將移動例會首次在露天巴士舉行，晚餐也是轉換至永和社社友投資的淡水將捷鬱金香酒店，希望號召更多社友相挺台灣觀光產業，一起渡過此難關。

胡正果表示，這段時間，不少扶輪社例會都因疫情關係暫停召開或改以視訊方式進行，包括他們也是，日前看到徐浩源的求救信，他率先提議台北金融扶輪社例會改至巴士上舉行，社友也都感覺非常新鮮，踴躍出席，台灣有800多個扶輪社、台北有200多個扶輪社，相信這絕對是增加扶輪社例會亮點的最好方式。

2019年甫成立的台北金融扶輪社，社友各個大有來頭，是由金融業菁英，上市櫃公司董事長、總經理、財務長、發言人，以及律師、會計師所組成，包括堪稱是全台「含金量」最高的扶輪社，成立至今屢屢成為市場話題，是指標社之一。

受到新冠肺炎疫情影響，各國紛紛實施「封城」措施，衝擊台灣觀光業，被視為「台灣門面」的臺北市雙層露天觀光巴士首當其衝，曾創下單日零載客量的紀錄。

(中時 )