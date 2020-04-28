藝人澎恰恰今晚傳遭黑道逼債，經刑事局說明是因彭缺錢，疑遭詐騙180萬元，並非欠債被逼。澎恰恰闖蕩藝界多年，多次登上版面，除了最有名「光碟事件」外，還曾在節目中因為節目效果對一位身障歌手做了不禮貌「動作」，事後趕緊道歉；另外為了力挺好友白雲，澎恰恰也高分貝斥責日本女星，爭議性的話題一度引起媒體追逐。

就在7年前有位身障歌手，以台語新專輯「再起東山」，他在MV赤裸上身被水淋、潑豆、潑麵粉、砸蛋，象徵經歷重重困難走過低潮，人生勢必能夠東山再起。

但就在節目「超級夜總會」中，主持人許效舜、澎恰恰突發奇想，想在全場觀眾前重現MV畫面，在他身上淋水、麵粉，還拿起雞蛋往他頭上砸，當下蔡義德臉上笑容消失無蹤。

錄影結束後，蔡義德在臉書上發言表示，「淒淒淒……慘慘慘……這是我參加很多節目錄影有時以來最可憐淒慘的一次，節目內容都沒事先告知，我就這樣糊里糊塗的被處理了。」

澎恰恰今天也出面道歉，並表示是為了節目效果，但有關蔡義德的節目呈現方式，如引起蔡義德粉絲的不悅，會虛心檢討，也請蔡義德原諒。

另起仗義相挺事件，則是日本女星西田惠里奈（NANA）因不滿遭白雲劈腿，公佈2人在家的親密床照，還向媒體泣訴：「即便他偷吃，我還是會接受他，我們交往已2個月，我會希望他回來。」對此，白雲則在臉書上開直播解釋，怒批Nana「太矯情」。

澎恰恰先是批評Nana召開記者會一事根本就是譁眾取寵，隨後又說：「道歉沒有必要，而且男女之間的事，你情我願，重點是又都單身狀態。」並力挺白雲雖然有道德瑕疵，但此事並不嚴重。

(中時電子報)