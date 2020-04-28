桃園市楊梅區國道發生小客車火警!一台賓士車在國道行駛其間突然起火，所幸經消防人員出動後已經火勢熄滅，車上兩名乘客皆未受傷。

楊梅區一輛賓士車於28日晚間9時40分在國道1號71.9K南下外側起火，當時車上兩名乘客先發現車子有異狀，趕緊停路邊下車，之後車子不明原因起火燃燒，經報警119後，楊梅第二大隊楊梅分隊出動10人到現場搶救，順利於晚間10點將火勢撲滅，目前起火原因仍待調查。

(中時 )