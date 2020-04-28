楊梅國道火燒賓士車 2乘客機警逃生 23:282020/04/28 中時 王思云 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 楊梅區一輛賓士車於行駛國道途中因不明原因起火燃燒。（第二大隊楊梅分隊提供／王思云桃園傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 桃園市楊梅區國道發生小客車火警!一台賓士車在國道行駛其間突然起火，所幸經消防人員出動後已經火勢熄滅，車上兩名乘客皆未受傷。 楊梅區一輛賓士車於28日晚間9時40分在國道1號71.9K南下外側起火，當時車上兩名乘客先發現車子有異狀，趕緊停路邊下車，之後車子不明原因起火燃燒，經報警119後，楊梅第二大隊楊梅分隊出動10人到現場搶救，順利於晚間10點將火勢撲滅，目前起火原因仍待調查。 (中時 ) # 賓士車 #火警 #失火 #地方 #楊梅 #桃園 也許您會感興趣 推薦閱讀 傳佳詠心擁學區機能 1萬元就成家 04:092020/04/24 投資理財 青埔、中路特區 新成屋交易熱區 04:102020/04/25 財經焦點 江啟臣釋兵權 人事下放地方主導 04:102020/04/26 政治要聞 玖壹壹洋蔥秀新歡賓士車 八三夭喊話：載我們 13:422020/04/26 娛樂 林森錢櫃大火 家屬現場爆哭：拜託救我家人！ 13:552020/04/26 社會 杜鵑花好風光 桃園農改場新品種亮相 12:132020/04/27 生活 林森錢櫃最慘926包廂對話曝光 受困者狂賴5字 14:212020/04/27 社會 錢櫃大火∕多虧隔壁包廂來喊叫「失火」 生還者公開感謝「救了我們」 17:042020/04/27 社會 200多萬燒成廢鐵 賓士車國道起火燃燒 20:572020/04/27 社會 拚了！陳時中「一個誤認」 雅琴姐竟開嗓唱... 22:502020/04/27 生活 社會熱門新聞 極品人妻玩車震 人夫司機兼把風 - 社會 繼「蝴蝶高清無碼」片「小豬與蝴蝶親密」片也外流 他抓到眼鏡蛇泡酒醰 一個月後開封…完蛋了 - 社會 正妹伴娘9分鐘愛愛片外流 男主角竟是閨蜜老公 - 社會 老爸突傳「蝴蝶高清無碼」外流影片 網笑：野戰版 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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