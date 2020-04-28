美國陸軍岩石島兵工廠博物館(Rock Island Arsenal Museum)曾經展示著一把「XM-10」槍，外觀就是熱狗堡加上握把。這當然不是真槍，其實它是在諷刺美軍在1985~1988年的手槍決選爭議。

The Drive報導，岩石島兵工廠博物館，是美國陸軍第二古老的博物館，位於伊利諾州與艾荷華州之間，密西西比河上的岩石島(Rock Island)。該兵工廠成立於1862年，如今它仍然是活躍的槍支研發機構，也是目前美國陸軍中唯一仍在運作的鑄造廠。

The Drive的軍事記者，將這張「熱狗槍XM10」的照片，以電子郵件詢問岩石島兵工廠博物館的館長派翠克‧艾倫(S. Patrick Allie)，可惜館長僅說「檔案庫有這張照片，但是不幸的是，圖片其他說明。」

所幸他有一些補充：「我們所知道的是，這張圖片顯示了除了熱狗槍以外的武器，顯然它們是1988年，XM10手槍測試工作的一部分，也就是對XM9手槍試驗的後續。」

1977年，美國各軍種開始選拔新一代的制式手槍，稱為聯合服務小武器計劃（JSSAP），這場競標案的預定號，就指定為XM9，預備取代當時美國各個軍種的各種手槍，在當時，美軍的手槍並不統一，有些用自動手槍，有些用左輪手槍，口徑也各有千秋，包括古老的.45口徑柯爾特 M1911(Colt M1911)手槍，或是和.38口徑的史密斯威爾森(Smith＆Wesson) M15左輪手槍。美軍領導層認為，如此不統一的槍系，將造成後勤麻煩，於是規定，未來各軍種的手槍，統一採用9公釐制之子彈，這一規定，使競爭者的範圍縮小到了貝瑞塔M92FBS(Beretta 92FBS)、西格紹爾P226(Sig Sauer P226)，黑克勒&柯奇(Heckler和Koch) P7A10，以及史密斯威爾森(Smith＆Wesson) M459、史泰爾GB(Steyr GB)、白朗寧BDA(FN Hi-Power BDA)，柯爾特SSP(Colt SSP)和華瑟P88(Walther P88)。

從上述的各槍，就知道競爭多麼激烈，在決選的時候，由貝瑞塔M92與西格紹爾P226進入決選，結果在1985年，由M92得標，當時立即引發了西格紹爾的抗議，西格紹爾認為，貝瑞塔M92性能很差，能得標必然是與美國陸軍有勾結。

政府問責局也介入此事，與美國陸軍花了兩年的時間相互指責，美國陸軍同意再開XM10標案，然而然而這就成了一場鬧劇，因為XM9、XM10哪個標案才算數?

美國陸軍又花了一年時間，請史密斯威爾森與魯格槍廠，分別提交了M459和P85手槍。在1988年的XM10試驗期間，貝瑞塔M92F也在列。因此，「熱狗槍」就是指當時美國陸軍到處尋找參與者的努力的縮影。然而，XM10計畫的法律爭議很大，到1988年底，陸軍再次宣布結束XM10計劃，貝瑞塔M92F是美軍下一代制式手槍，西格紹爾此時也累了，沒再多說什麼。

不管當時美國陸軍決定選擇貝瑞塔M92F手槍的真相如何，XM9在演變為標準版M9手槍以後，確實確實存在嚴重的「磨牙」問題。在1985年至1988年之間，陸軍和海軍測試人員記錄了至少14 起嚴重故障事件，手槍零件無故飛脫，在其中四個案件，射手還因此受了重傷。

在1989年至1993年之間，美國陸軍和貝瑞塔槍廠努力改善，確定最初運交的16萬把，有結構問題，回廠進行零件補強。但是，在2015年的統計，對一些最老的M9手槍進行的檢查卻顯示，仍然看的到許多手槍並沒有修正，仍然對射擊者構成潛藏的重大危害。

在30年的服役期間，M9手槍表現也實在稱不上好，1991年沙漠風暴作戰期間，許多M9手槍耐不住伊拉克的沙漠環境而頻頻故障，美國海軍陸戰隊甚至完全放棄，改用倉庫裡窖藏的柯特M1911，表現反而較好。

在前年，M9手槍終於到了壽限，美國陸軍與陸戰隊開了新槍標案M17與M18，這回西格紹爾在爭議的情況下獲勝，P320將是美國陸軍與陸戰隊的下一代手槍，算是笑到了最後。

(中時電子報)