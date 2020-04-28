在網路推特上一片熱議北韓領導人金正恩死訊謠言之際，金正恩極信任的妹妹金與正除在網上譬謠之外，她還指出，美國媒體散布金正恩去世的謠言主要的目的是為轉移美國民眾對疫情失控的注意力，跟五角大廈發布UFO影片的背後目的一樣，「這種散播假新聞媒體去死吧！」

So after the fake news around @ReaIKimJongUn death now USA media has started new way to divert people's mind from US #COVID situation. FoxyFake Media should die!! #MNKGA https://t.co/vG43hsUo6I — Kim Yo-jong 🇰🇵 김요종-김 자매 🇰🇵 (@DilSeHindi) April 28, 2020

金正恩的妹妹金與正上推特的時間不長，但最近在推特上卻相當活躍，其發文風格時而溫文、時而火辣。在她兄長金正恩的推特上，她與網民就外媒傳出的金正恩死訊有不少互動，並主動提供一張可能是近期與金正恩合影的照片。有些來意不善的貼文，金與正也會以火辣言辭回應。

金與正另外主動發布推文指出，美國媒體散播金正恩死訊的假新聞之後，現在又改用其他方式，發布UFO影片的假新聞來轉移民眾對新冠疫情的注意力，這種造假新聞應該去死！

金與正同時還轉發了美國總統川普的推文：「假新聞是全民公敵！」並感謝網友轉發她所陳述的事實。她在答覆網民對金正恩死訊的提問時說，「你是外星人嗎？不要再看假新聞了！」另有網民問：「金正恩何時舉行葬禮？」金與正則火辣回嗆：「在你的葬禮之後。」

她另發推文指出，媒體應該有負責任的態度，要使用一些可信賴的來源，為何西方媒體都反對北韓？和平對每個人都很重要，理性的媒體難道看不出它的重要性嗎？北韓準備發展一個更為和平的國際關係。

(中時電子報)