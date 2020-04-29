夜路走多栽在一頂安全帽上！楊梅一名遭地檢署通緝的43歲邱姓女子，27日晚間因沒戴安全帽遭警方攔下，邱女當場假冒妹妹身分，警方核對後發現雖然邱女與妹妹神似，但外表卻與妹妹年紀相差甚多，當場讓警方起疑，追查後果然發現邱女遭通緝長達8年，全案依邱女槍砲通緝移送偵辦。

43歲邱女27日深夜行經楊梅區裕成路附近時，因未戴安全帽遭楊梅分局草湳派出所攔下盤查身分，但邱女頻頻報錯身分證字號，最後稱忘記身分證號碼也無攜帶證件，只提供性名與出生年月日，警方查詢相關資料後發現照片與本人神似，但年紀與本人有落差，懷疑邱女謊報姊妹身分。

邱女見警方起疑，辯稱自己不會謊報身分，年紀僅30多歲，但警方不信，靈機一動改將辨識年齡區間調整至40至50歲區間，馬上查出邱女真實身分，且其因槍砲案已遭地檢署通緝8年。對此，邱女仍極力否認，員警當場將邱女帶回派出所壓指紋辨識確認邱女真實身分，戳破謊言。

經查發現，邱女於96年間因寄藏友人槍枝遭逮，被法院判決須入監服刑2年，但邱女心有不甘，期間皆未到案入監執行，於101年遭地檢署通緝，隱姓埋名逃亡至楊梅一帶躲藏，一晃眼逃亡8年多。

如今邱女遭警方逮捕直呼倒楣，沒想到警方會這麼仔細查證身分，笑稱自己其實很會躲藏，前年遇到警方登門查緝，還爬到大樓頂樓躲藏逃過一劫。

(中時 )