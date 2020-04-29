國泰金控及國泰產險獲頒2020年第16屆遠見雜誌CSR企業社會責任獎，國泰金連續兩年獲頒遠見CSR年度大調查獎首獎，國泰產險以「產險業的新篇章-國泰低碳『綠』險記」榮獲傑出方案-環境友善組楷模獎，雙雙獲遠見CSR獎認證，永續成果業界有目共睹。

國泰金控總經理李長庚表示，當大環境出現新議題時，往往可以鑑別出一間企業永續議題的落實程度，皆可以看出企業的「前瞻性」、「勇氣」及「細節」。國泰在永續道路上透過領先的專業能力超前部署，重視實戰力，讓國泰成為台灣截至目前簽署赤道銀行中極少數真正承作過赤道案件的金融業者。

遠見CSR獎為台灣嚴謹度及鑑別度最高獎項之一，從CSR策略規劃、公司治理、社會及環境績效、利害關係人議合等各面向，評鑑企業整體CSR表現。

此次獲獎原因，國泰金控率先成立策略規劃單位「企業永續辦公室」，並作為企業橫向溝通的樞紐，由李長庚帶領將國際趨勢及利害關係人需求與營運連結，在永續議題上不僅抱持著「超前部署」的積極態度，將永續思維與營運流程結合，除了簽署赤道原則(EPs)，自願對接3大國際架構，採用氣候相關財務揭露建議架構(TCFD)，將商品設計、投資控管、放貸機制等嵌入ESG元素。

獲頒傑出方案獎的國泰產險，長期關注氣候變遷風險議題，結合產險業的核心能力，持續以綠色保險及損害防阻技術協助社會強化抗災應變能力，並積極推動數位服務低碳流程，2020年更成為首家取得環保署「碳標籤」的產險公司，以數據科學實踐減碳行動，降低對環境產生的負面衝擊，全方位的表現在遠見CSR獎項脫穎而出。

(旺報 )