大陸長沙驚傳媽媽抱女兒跳樓悲劇，一名37歲女博士，疑似罹患產後憂鬱症，27日凌晨抱著剛出生、才幾個月大的女嬰，走到住家另一棟高樓層輕生，丈夫得知消息崩潰，無法接受妻女一夕之間離開世界。

事發地點位於長沙某處社區，一名清潔工經過大樓樓下，發現多人在草叢旁圍觀，走近查看才發現有人身亡。根據家屬透露，女性死者是從國外留學回來的博士，丈夫也是一名博士，而死者生下第二胎後，常常悶悶不樂，猜測罹患產後憂鬱。

女子身亡附近草叢處(圖/澎拜新聞)

憾事發生當天，死者丈夫加班到凌晨4點回家，想不到5點妻子就帶著女兒離開人世，根據外媒報導，男子得知消息後無法接受，不停喝酒並哭喊「我什麼都不要，我只要我的女兒，為什麼要把她帶走」，家屬也只能守在男子身邊，就怕他也做出傻事。

心理諮詢師畢亞煒表示，大多產婦必須面臨日夜顛倒、作息不規律的狀況，加上可能還有工作、或是其他事務要處理，容易對精神狀態產生影響，形成產後憂鬱，這時家人應該給予更多關注，或是尋求心理諮商，都是解決的方法。

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