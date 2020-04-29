生要見人，死要見屍！人一旦失蹤，家人難免會往最壞的方向想！ 1988年，一位41歲婦人陳桂梅，已兩個多月沒有看見24歲女兒吳瑞雲，讓她心中不禁升起了一股憂慮，某日趁女婿不在家，她問一對可愛外孫：「媽媽去了哪裡？」 卻聽到會軟腳的回答：「爸爸把媽媽的頭拿下來了！」，這句話也開啟了長達4年的詭異靈異傳奇。

陳桂梅聞後不禁大驚失色，小孩子怎麼會說出這種話？然而，她回想起與女兒最後一次聯絡以來的種種情事，越顯毛骨悚然。 吳瑞雲一向與娘家保持密切聯繫，三天兩頭就會回台北景美娘家吃飯。1988年7月12日，她的24歲丈夫姚正源跑船回來，隔天就到岳父母家吃飯，奇怪的是，吳瑞雲沒跟著一起來，陳桂梅打電話給女兒要她一起過來，女兒卻推託說已經幫兩個孩子準備晚餐，不便過來，這是母女倆最後一次聯繫。

7月16日，姚正源告訴陳桂梅，他們已經舉家搬離原本居住的克難街國光國宅，暫時沒有電話可以聯繫，陳桂梅等了幾天不見吳瑞雲的蹤影，心裡開始感到奇怪，她追問女婿女兒下落，姚正源說，夫妻吵架，吳瑞雲離家出走，不知道去了哪裡，「我已經向警方報案，你們不用再報案了」。

陳桂梅自從吳瑞雲失蹤，許多靈異現象直指女兒是遭殺害分屍。圖為陳桂梅說：「銅板就是跳出來的」。（中時資料照）

陳桂梅聽女婿這樣說，心裡更加起疑「女兒怎麼會平白無故消失？就算離家出走，又怎麼不聯絡自己父母？」，陳桂梅決定查個水落石出。10月4日，姚正源帶5歲與4歲一對兒女到景美岳母家吃飯，陳桂梅趁著女婿打電話給姊姊的空檔，從外孫口中問出了駭人的答案，10月5日二度詢問兩位外孫，回答也變得更加具體跟恐怖，2 個幼童用稚嫩的口吻，一點一點地拼湊出故事全貌：「爸爸跟媽媽有一天晚上嚴重爭吵，爸爸生氣地拿起皮帶抽打媽媽，把媽媽的頭拿下來，就沒有再看到媽媽了」、「爸爸晚上把媽媽的腳拿下來，和一些肚子裡的東西放在袋子裡，我覺得很奇怪」、「爸爸要我們說，媽媽跟別的男生一起走了」。 童言童語，述說著一起恐怖的「殺妻命案」，外婆在一旁聽得驚恐不已。

搞了近5年的以為「分屍案」，真相竟是吳瑞雲與新男友奔，最終與思女心切的母親陳桂梅團圓。（中時資料照）

陳桂梅錄下外孫的證詞，立刻到警察局報案，警方聽後不敢等閒視之，10月6日前往姚家兄妹就讀的幼稚園，逮捕了正要接小孩的姚正源。深感莫名其妙的姚正源，得知自己因為「殺妻」嫌疑獲捕，立即喊冤堅稱，吳瑞雲7月與他吵架，提議離婚，16日之後便離家出走，絕對不是遭他謀害，也不知為何2個孩子會說他「拿下媽媽的頭」。但警方還是不敢輕視，畢竟，吳瑞雲與姚家父女這3個月中的行蹤充滿疑點。

姚正源說，吳瑞雲在電子廠上大夜班，因此他在7月16日晚間之後就沒有再看到妻子，但不管有多少人認定姚正源就是殺妻犯，警方卻不能將他定罪，開始在姚正源住處與克難街國光國宅兩處積極蒐證，希望能夠找到吳瑞雲的蹤跡或殘跡。此時，姚正源搬家後的國光國宅承租房客廖國勇跳出來，述說他的驚悚經歷「我在那間房子夢到一個斷頭女子！」，警方還未能找到吳瑞雲的人，她的鬼魂卻已入了兩個人的夢。

一度被懷疑殺妻棄屍的姚正源，其實是被戴綠帽，事後 一家人搬到桃園龍潭。(中時資料照）

1991年，陳桂梅找的一位道姑突然被附身，感到這是女兒顯靈，要告訴他們自己的屍骨葬身何處，後來到被指認的地點中正橋下，果真挖出了一堆骨骸，陳桂梅還放聲大哭，但法醫楊日松檢驗後證實「是豬骨，不是人骨」。

傳了快5年的分屍案，終於在1993年的2月劃下句點，分屍疑案女主角吳瑞雲，人活的好好的現身，還交了一個新男友，生了一個2歲小孩，因為小孩要報戶口，吳瑞雲不得不聯絡花蓮外婆家取得證件，行蹤才就此曝光，傳了4年的靈異傳奇，終於一夕真相大白，原來是吳瑞雲「為愛寧作鬼」。

(中時電子報)