任何人選股都有自己的偏好，但其實價格走勢才是表示出市場的偏好，大漲逾2000點後的台股，近日進入橫盤，3月下旬急漲的走勢不再；要買進什麼股票才能賺到錢？成為了熱門話題。

一般而言，選股通常以基本面、技術面、籌碼面、消息面等條件來做篩選。基本面涉略範圍廣泛，舉凡總體經濟、產業前景、企業營運等都是其中內容，投資人必須具備一定程度的總經、財報等基礎能力，配合相當程度的前瞻性，或是有團隊支持才能將這種選股方式運用到一定水準之上。

基本面選股常見於投資機構上，通常由數百名的專家學者所組成的團隊進行，他們各司其職，專業分工，從許多面向來歸納分析，最終形成投資決策，接著將手上數十億、甚至數百億的資金投入市場來交易；對於散戶來說，要仿效這些投資機構的行為是非常困難的，更別提即使已將過去的總經數據、產業成長性、企業財務比率等分析到鉅細靡遺，但在面對未來的不確定性時，實際效益也不大。

以今年第一季為例，由於新冠疫情衝擊，不僅讓許多專業投資機構於2019年底剛做好的2020年市場展望完全失效，不少法人也錯過了這2~3個月來盤面最強的疫情受益股。這現象的背後有許多原因可以被解讀與檢討，只是換個角度來看，有沒有辦法能掌握到這些股票的行情，當下次再出現相似的場景時，不再只是嘆息，而是能真正參與其中，並且從中獲利才是一個散戶該思考的方向。

先前提到「要用操盤角度分析，別用分析角度操盤」。股市通常反應預期心理，已經發生的事情往往已在股價上被定價，而這預期心理的背後所代表的即是資金的流動。以多方為例，當一個預期利多出現時，即使真正的效益還沒發生，但因市場認為後續效益將會發生，資金就會提前卡位，進而造就了一波漲勢，這次的疫情受益股即是如此。

當大盤還沒站上季線(60日均線)時，本波許多疫情受益股的股價早已站上季線，而在站上季線後，又一次出現了一波上攻。與其心中糾結該不該選蘋概，該不該追進，該不該等待，許多放下心中成見的散戶，藉由是否站上季線的條件來選股，省去複雜的基本面分析，反而在這一波中賺到錢，這就是讓市場選股的魅力，值得一試！

(本文作者為中華財經台分析師蔡正華)

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(中時電子報)