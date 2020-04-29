新冠肺炎疫情持續衝擊全球經濟，與2008年金融危機所造成的經濟衰退相比，可說是有過之無不及，對此，被視為華爾街大空頭的Rosenberg Research經濟學家David Rosenberg表示，美國經濟將各州、各產業輪流重啟，標普500指數第二季度將跌至1800點低水位，2021年全年平均水位將落在2200點。

據marketwatch報導，David Rosenberg認為，2008年金融危機後，美國經濟不溫不火，被比作一次「大蕭條」，但現在的情況比10年前更糟，投資人需要為即將到來、更大的「大蕭條」做好準備。以最糟情況來看，今年第二季度標普將跌至1800點，近三周標普500指數落在2800點區間震盪，也就是說在未來3個月還有35%的修正空間。

David Rosenberg的預測模型來看，美國第二季度實際GDP萎縮30%，消費者價格將連續5個季度負成長，今年底為止失業率將攀升至14.2%，2021年全年失業率為13%。美國10年期公債殖利率也一路直墜，每個季度下滑，直至今年第四季度下滑至31個基點，2021年均殖利率為18個基點，資金將湧入高受益債券，直至今年底將比美國公債高出700個基點。

雖然外界視David Rosenberg為美股大空頭，但從白宮經濟顧問Kevin Hassett預測，美國失業率將落在16~17%，第二季度GDP甚至會落在-20~-30%區間，創下美國經濟最慘表現，這次David Rosenberg所提出數據可說是樂觀許多。

David Rosenberg預測美股將在第二季度觸底，標普跌至2000點，隨後反彈，2021年該指數平均來到2600點，也就是說，估值比標普500指數現在水位在低10%左右，未來標普更有可能下跌30%，並在未來18個月緩升。

David Rosenberg也預測一個最佳狀態：在新冠肺炎疫情於未來6到12個月出現疫苗活得控制後，美國未來2年失業率將落在9%，標普500指數並在第二季度在2500點觸底。

(中時電子報)