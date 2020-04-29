對於高等法院針對323太陽花攻佔行政院案做出二審判決，並把魏揚等6人從無罪逆轉改判有期徒刑，黃士修表示，任何想以「公民不服從」為其辯護的人，他都有資格笑他們是孬種。「公民不服從」是給有意志主動承擔違法後果的勇士勳章，不是你們這些上了法庭就退縮的懦夫所能玷汙的。

高等法院針對323太陽花攻佔行政院案做出二審判決，並把魏揚等6人從無罪逆轉改判有期徒刑，民進黨對於這樣的判決結果今天表示，法院以「煽惑罪」等罪責判決青年學子有罪，已明顯違背國民期待，脫離民主價值常軌，民進黨高度遺憾。

時任行政院長的江宜樺在臉書表示：323攻佔行政院不是「和平示威」，太陽花運動更不是「公民不服從」；如果太陽花算公民不服從，那所有非法暴行都可以自稱公民不服從。在群眾運動期間，這一切都沒有辦法好好討論，只有在運動激情過後，才有可能在法庭之中慢慢地釐清，冷靜地論辯。自古以來，正義經常遲到，但希望不是不來。

核能流言終結者創辦人黃士修則在臉書指出，任何想以「公民不服從」為其辯護的人，他都有資格笑他們是孬種。

黃士修引印度甘地名言，1922年3月18日甘地第一次受審，他承認違抗法律，並要求法庭處他最重的刑罰。他對那位英國法官說：「我不要求寬大處理，也不提出任何行為作為減輕罪名的理由。所以我現在欣然請求判處可以加給我的最高的處罰，並願意服刑。」

黃士修表示，違法必須受罰，這是公民不服從的代價，也是他與那些勇於違法、怯於受罰的太陽花學運領袖，關鍵的不同，黃士修強調，他願意親身示範民主與法治的基本原則。

黃士修最後說，「公民不服從」是給有意志主動承擔違法後果的勇士勳章，不是你們這些上了法庭就退縮的懦夫所能玷汙的。

(中時電子報)