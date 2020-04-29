中天招牌綜藝節目《小明星大跟班》今播出主題「不只結婚要練習！小大離婚生活見習班！」單元，找來剛恢復單身的何妤玟等藝人，與主持人吳宗憲、吳姍儒（Sandy）一起聊聊離婚後的生活轉變與內心世界。何妤玟坦言自己非常怕黑、怕孤單，一個人在家的時候只好看電視，「那個時候整晚都是戴立綱在陪我聊天。」

何妤玟表示：「我晚上有段時間會把電視打開，那時候整晚都是戴立綱在陪我聊天，他講話聲音很高亢，我聽了就會覺得很安穩。」她透露自己是靠中天《新聞龍捲風》的陪伴，度過離婚後的夜晚。

她剛辦完離婚手續僅4個月，雖然目前和前夫仍住在一起，但每周會去飯店過夜一個晚上，練習「一個人獨處」，她辛酸表示：「我想事情想很遠，想到他（前夫）以後也可能有新的生活。」但害怕孤單的她也感嘆，「因為過去的幾年都習慣有人在身旁一起睡，現在自己一個人睡的時候，連蚊子在耳邊嗡嗡叫，都會覺得很孤單。」

(中時 )