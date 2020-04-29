錢櫃KTV台北林森店大火釀成5死1命危，錢櫃28日召開記者會由錢櫃高層出面致歉，但練台生未出席。外界也相當關心當家主播張雅琴會如何播報？更狂點名她軟掉不敢提那3個字「不敢罵老闆」。張雅琴28日又親上火線反擊「有人要用這個悲劇操作，想藉機蹬鼻子上臉，很不道德。」對此，宅神朱學恒也酸張雅琴的霸氣有雙標，特用4個霸氣來回應，網友一見朱學恒別出心裁的臉書PO文笑翻，紛紛加碼吐槽「雙標的霸氣」。

針對有網友質疑怎麼遇到自己老闆就龜縮了，「為何她沒有提到練台生3個字？」張雅琴28日在節目中強調，「證據走到哪？我們就走到哪」張雅琴說很多事情就事一碼歸一碼。

張雅琴更試圖重振自己霸氣形象，反批「為何很多人要針對練台生？」她指出外界會這樣做有3個層面，直指鼓吹者的政治背景，她說鼓吹者要把練台生的事件往上上綱，不只是到台北市長柯文哲，還上綱到民進黨政府，讓她不解，「跟民進黨政府有什麼關係？」她以一個新聞人來看，直覺此事不單純，推測有人要利用這個悲劇操作。

張雅琴霸氣分析「為何大家針對練台生」，宅神朱學恒看了在臉書上發文吐槽，他說：「看了本來想要霸氣的說些什麼、仔細想想還是霸氣的算了、不然又被說有什麼政治目的想上位。我還霸氣的真沒有 霸氣的句點」。

朱學恒暗酸霸氣有雙標的PO文，許多網友一看紛紛秒懂，加碼留言酸這種雙標的霸氣，「雙標琴兒～彈彈唄」、「不敢練台生，只好練肖話」、「當你在㧗別人時講的那麼難聽，遇到自己的老闆就轉彎」、「果然是張雅無爪，柿子挑軟的吃。給錢的溫良恭順」、「八仙塵暴要董事長賠一億的霸氣怎麼不見了....」、「跟自身利益相關的時候就火力全消了」、「這下真的變啞琴了！」、「結論：還是沒提練台生 安全下莊」、「不就跟譚德賽一樣，不敢嘴老闆」。

不過也有網友幫張雅琴說話，「唉呀，為了五斗米折腰，辛苦囉！」、「沒有人會跟利益過不去的，就別太苛責了，只能說她也就是一般人，風向往哪就往哪罷了」、「近幾年社會的標準一定會有兩種，大家習慣了啦」。

對此，宅神朱學恒也酸張雅琴的霸氣有雙標，特用4個霸氣來回應，網友一見朱學恒別出心裁的臉書PO文笑翻，紛紛加碼吐槽。（圖/摘自朱學恒的阿宅萬事通事務所FB）

(中時電子報)