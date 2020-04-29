美國商務部周一(27日)對大陸出口實施新限制，藉此阻止半導體生產設備以及先進技術透過民用商品，流入大陸軍方手上，此舉無疑是針對華為等大陸科技企業而來，全球晶圓代工龍頭台積電對此回應，將持續關注相關資訊，台積電28日股價也疲軟，相較之下，中芯國際有望獲得轉單效應，當日終場上漲6.54%。

根據外媒報導指出，限制對大陸出口的措施包括提及半導體產品、數位示波器、飛機引擎、某些類型電腦等民用產品，恐讓已在新冠肺炎疫情受創的半導體產業，面臨更大銷售挑戰。

由於先前外媒就不斷警告，台積電恐遭到川普政府對華為禁令影響，台積電28日股價表現也遭拖累，收盤下跌1.5元、報收在296.5元，成交總量來到37307張，外資賣超逾1499張。

先前傳出將取得華為14奈米訂單的大陸晶圓代工龍頭中芯國際，則是因為美國加強對大陸採購半導體生產設備限制，有望受惠於轉單效應，28日收盤上漲0.92港元或6.54%、收在14.98港元；華虹半導體收盤也上漲1.04港元或7.31%、收在15.26港元。

不過，台積電也表示，依照自身技術優勢，對於市占率以及與華為的業務關係仍有信心，不會受到中芯拿下14奈米訂單所影響。市場也分析，短中期台積電面對中芯仍綽綽有餘，以現在市場主力14奈米製程來看，台積電與中芯差距就達到6年之多，但在陸美科技戰越演越烈的情況下，華為貢獻台積電2019年度營收比重達14%，勢必也得面對在陸美之間選邊站的問題。

(中時電子報)