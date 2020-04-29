大陸中國工程院院士鍾南山今天指出，大陸目前已經走過了新冠肺炎疫情防控的第一階段，但其他國家還沒有。因此目前重點工作就是平衡復工、複學、複產和境外輸入病例的嚴防嚴控二者關係。

據《每日經濟新聞》報導，鍾南山院士28日下午出席廣藥集團「2020年刺梨產業發展論壇」時表示，現在全世界有超過300萬人感染新冠肺炎，將近20萬人因此喪生，現在看起來有些國家還處於高位。

鍾南山說，「在政府的強力干預下和大家自覺努力在家裡隔離的情況下，中國已經渡過了發展非常迅速的爆發階段，經過兩三個月戰鬥後國內疫情走向穩定被控制的階段。但是世界其他國家並沒有走過第一階段，現在歐洲一些主要國家的新發病人還處於高位。美國就更加高了，現在美國的患病人數和死亡人數都是中國的10倍。」

他指出，世界的疫情還在發展中，大陸處於一個非常關鍵的階段，可能比前一個階段所面臨的挑戰更加嚴峻。

鍾南山強調，大陸一方面需要復工、複學、複產，恢復正常生活秩序。但另一方面還要嚴防境外輸入感染，已經出現了一些，但是經過我們全社會的努力沒有形成大爆發，所以還要保持警惕。

如何平衡這兩者的關係是每天都需要面臨的問題，鐘南山表示，我們仍然要實事求是、摸著石頭過河，把兩個工作都做好是非常重要的。

(中時電子報)