因應防疫，《紅帆》排練期間師生全體一律配戴口罩。（淡江大學俄文系提供）

新冠肺炎防疫期間，不僅台灣的中華職棒閉門開打，淡江大學俄文系第24屆畢業公演《紅帆》也受影響，改為5月14日於淡江大學實驗劇場閉門彩排，並未開放觀眾入場，全程錄影透過網路公諸於世。採取此一變通的另類方式，讓系上畢業班推出俄語公演的傳統得以延續。

由淡江大學俄文系來自俄國的專任助理教授史薇塔執導的《紅帆》，把俄國作家亞歷山大‧格林的成名作、中篇小說《紅帆》搬上舞台。史薇塔表示，亞歷山大‧格林堪稱俄國文學史上最富異國情調的名家之一，作品多半以海洋、冒險、愛情為主題，以《紅帆》為例，即曾先後被改編成芭蕾舞劇、電影。

亞歷山大‧格林（1880－1932）生前曾是水手、漁夫、淘金工、鐵匠、士兵等，因參加社會革命黨，多次被捕入獄，甚至三度遭流放。與畢生窮困潦倒，最終死於肝癌、胃癌的多舛命運，形成強烈對比；亞歷山大‧格林筆下洋溢著浪漫風格、神秘色彩，擅長細膩刻劃為愛情而冒險，以及隨之而來的諸多奇遇。

由史薇塔擔任編劇的《紅帆》，安排亞歷山大‧格林現身說法，講述這個「比海洋更古老、更傳奇偉大的甜蜜愛情故事」；劇中的女主角「阿索麗」，自幼時起即深信不疑，一個自稱魔術師的旅人對她所言：會有一位英勇帥氣的王子，乘著一艘神奇的紅帆船來迎接她，並且帶著她一同前往另一個美麗的國度……。

淡江俄文系應屆畢業生近60位，投入參與《紅帆》的台前幕後工作，男女主角由黃子紘、徐嫿兒擔綱。負責編舞的曾于寧、連苡汝，也因應全民抗疫的非常時期，透過網路上傳舞蹈教學影片，讓參與演出的同學在家練習、準備彩排，成為本次畢業「公演」的一大特色。

除俄國傳奇歌手、演員、詩人維索茨基的名曲《愛的歌謠》，希伯來語猶太民俗音樂《Havah Nagilah》外，配樂方面也用上Abba的《The Winner Takes It All》、Queen的《Bohemian Rhapsody》等流行金曲。《紅帆》全劇連歌帶舞，搭配上視覺影像等混搭風格，不僅傳達俄國為歐洲的一部分，並體現無所不在、無遠弗屆的「全球化」。

(旺報 )