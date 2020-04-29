據《經濟參考報》引述中原地產數據顯示，今年以來，大陸累計已有近80個城市發佈人才政策，僅4月就有近30個城市跟進。經過此前幾輪人才搶奪戰後，如今包含成都、武漢、石家莊、哈爾濱等城市的市域總人口均超千萬，而西安、鄭州等強二線城市也在向千萬級別人口城市邁進。

(旺報 )