陸4月近30城推人才新政 落戶政策再放寬 02:442020/04/29 旺報 吳泓勳 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 大陸地方城市為加速引進人才，紛紛放寬落戶政策。（shutterstock） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 據《經濟參考報》引述中原地產數據顯示，今年以來，大陸累計已有近80個城市發佈人才政策，僅4月就有近30個城市跟進。經過此前幾輪人才搶奪戰後，如今包含成都、武漢、石家莊、哈爾濱等城市的市域總人口均超千萬，而西安、鄭州等強二線城市也在向千萬級別人口城市邁進。 (旺報 ) #城市 #人才 #政策 #哈爾濱 #石家莊 也許您會感興趣 推薦閱讀 6億點擊台劇幕後 薛聖棻突破人才西進戰法 16:002020/04/25 財經 電網學校百萬獎學金徵件開跑 10:222020/04/27 財經 中彰投分署攜手大葉大學培育專業製茶技暨飲調人才 11:082020/04/27 財經 施羅德第2季債市展望 全面看多企業債 11:082020/04/27 財經 工研院電網人才百萬獎學金徵件開跑 11:192020/04/27 生活 哈爾濱出現肺炎1傳87案例 留學生恐是源頭 12:162020/04/27 兩岸 大陸有17個城市GDP突破1兆人幣 23:252020/04/27 兩岸 紓困排擠 機車ABS補助喊卡 04:102020/04/28 財經要聞 7年級青年茶農劉桄瑋 製茶10年培養無數品茗人才 15:222020/04/28 生活 苗縣住宿掉8成 培訓人才自救 01:012020/04/29 桃園竹苗 兩岸熱門新聞 金正恩本尊發聲 回應川普推文支持其競選連任 - 兩岸 金正恩妹：美捏造死訊發布UFO影片 有共同陰謀 - 兩岸 鍾南山：美疫情是陸10倍 嚴防境外輸入 - 兩岸 金正恩推特熱議死訊 網友與金氏兄妹互動百無禁忌 - 兩岸 陸為金正恩派醫療隊赴北韓？耿爽回應故佈疑陣 - 兩岸 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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