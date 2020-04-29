動漫迷照過來！孕育許多日本動漫大師的原點就在這！日本東京豐島區素有文化都市之稱，也可說是日本漫畫的起點，一棟木造雙層公寓「常盤莊」，因為乘載了手塚治虫、藤子不二雄、石之森章太郎多位漫畫大師的年少打拚歲月，被後世稱作為漫畫聖地。原址雖已於1982年因老舊拆除，仍有許多漫畫迷前往朝聖，東京豐島區宣布將於2020年重現這座歷史建築，讓漫畫迷們能重溫記憶中的美好。

南長崎花咲公園內10位知名漫畫家紀念。（圖片提供：©豐島區）

動漫文化是日本舉世聞名的軟實力，東京本身圍繞許多知名動漫景點，除了一般人熟知的秋葉原、《烏龍派出所》故事地龜有，三鷹市森吉卜力美術館或J-WORLD、one piece tower、Animate 池袋總店，位在豐島區的「常盤莊更是日本漫畫史的一頁傳奇。

常盤莊原址博物館。（圖片提供：©豐島區）

「常盤莊」原址於椎名町(現為南長崎地區)，這棟位在池袋附近一棟兩層樓的建築，是出租給來東京發展的年輕人。1950年代日本戰後經濟重建，像常盤莊這樣供棲身的建築物如雨後春筍，懷抱夢想的有志青年前往東京找尋契機時都會入住這樣的地方。當時作為漫畫界第一人、創作出「原子小金剛」等經典作品的漫畫大師手塚治虫就曾入住常盤莊。隨後也吸引了許多受他影響的年輕漫畫家入住，像是「哆啦A夢」作者藤子．F．不二雄、「假面騎士」作者石之森章太郎、「天才妙老爹」作者赤塚不二夫等，都在這裡經歷了用創作熱情打拼奮鬥的青春歲月。

即使常盤莊原建築已經不復存在，但在豐島區居民們的倡議共識下，在原址上打造了一座模型，並於附近的南長崎花咲公園建立一座紀念碑，碑上記錄著10位知名漫畫家的肖像畫和簽名及他們以前的房間位置。

而東京豐島區政府也重新評估了常盤莊擁有的歷史意義和文化影響力，配合東京奧運到來，決定於南長崎花咲公園中重現這棟傳奇公寓，一樓設有漫畫閱覽區和展覽室，二樓則重現漫畫家們當時的居住空間，包括當年的宿舍與廚房風貌。雖然目前已經完工，但因應新冠肺炎疫情的影響已開幕延期，將視疫情情況另行通知開幕日期，盼能早日讓漫畫迷們感受常盤莊的復活。

與常盤莊只隔著幾站地鐵站的「東映動畫博物館」，地點位於該公司大泉工作室一隅。東映動畫公司六十多年來創作了許多令人印象深刻的作品，像是「七龍珠」、「美少女戰士」、「屁屁偵探」等。在「東映動畫博物館」可以了解每部動畫背後的製作過程，劇本、原畫、宣傳海報等貴重資料皆保留地非常完善，非常適合各年齡層遊客前來參觀體驗！然而目前東映也受到新冠肺炎的影響暫停營業中，詳細開業，也需等官網公布。

【TOKYO NOW 2019】Ep11. Manga and Animation。（影片來源：Tokyo Convention & Visitors Bureau)）

(中時電子報)