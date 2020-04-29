新冠肺炎剛開始肆虐時，產業界就一再呼籲政府，要趕快成立「口罩國家隊」和「快篩試劑國家隊」，不僅可以供應國內防疫所需，還可以出口支援境外，掌握難得的公衛商機。

二個月之後，口罩國家隊基本上可以解決國內口罩需求，甚至還能援助友邦抗疫，雖然部分國人仍需排隊買口罩，但因送口罩有利外交，多數人也都勉強接受。對於這群無私奉獻的口罩國家隊，國人不僅銘感五內，更感到與有榮焉。

然而，國人望穿秋水的快篩試劑國家隊，到現在卻還處於「雲深不知處」的迷霧狀態，就令人百思不得其解。直到近日，才發現原來是衛生福利部沒有配合五年前《藥事法》中增修的「緊急授權」條款，開通可讓核准流程由七個半月縮短為一個月的綠色通道，一直拖到3月26日，全球疫情極為嚴重、生技業者不斷催促之下，才放寬不必使用臨床檢體試驗，可以改用模擬檢體，但已白白耗費二個月的寶貴時光。

在這二個月中，南韓利用二周的時間完成研發，獲得該國疾管署快速核准通過，六天的時間完成生產上市；之後就可以在50處同時篩檢，一天篩檢近二萬人，24小時內便可獲知結果。其結果不僅讓南韓抗疫績效轉敗為勝，也開始展開「快篩試劑出口外交」，受到包括世界衛生組織在內的全球讚許。

反觀台灣，儘管多家研究機構頻頻釋出成功研發快篩試劑的消息，但篩劑的正式上市卻一直停留在「只聞樓梯響，不見人下來」的窘境。

一件看似微小的官僚延宕，竟造成如此巨大的差異─南韓官僚效率在逆境中搭了電梯上天堂，我國的官僚怠惰不僅讓生技業者關在套房，還讓敦睦艦隊官兵無法在回國時進行全員篩檢，付出的代價空前巨大。

可笑的是，衛生福利部食品藥物管理署官員事後還大言不慚地回應，中央流行疫情指揮中心在二月下旬一級開設後，業者就可以適用快速通道，只要有需要就會配合業者。官僚這種心態和小偷盜竊後嘲笑失主無能，有什麼差別？

這樣的行政怠惰來自何方？我們必須指出，是政府長期不重視官僚體系，又經常破壞體制種下的惡果。台灣的經濟成長愈來愈緩，公務員長期沒有「錢景」，加上負擔愈來愈重，認真負責的人在升官時，卻輸給關係好或政治正確的人。一堆沒專業的長官頻頻空降，外行領導內行，當這種現象普遍發生後，許多早該處理的陳年舊案，官僚們能拖就拖，裝不知就裝不知，只要長官不問，就裝作沒事。

快篩試劑攸關人命，「政治正確」豈能繼續作賤官僚體系，更多的「快篩試劑」可能就在眼前，要如何盡快補破網，就看蔡英文政府的智慧了。

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(中時電子報)