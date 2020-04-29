世界衛生組織（WHO）幹事長譚德塞和台灣爭執不休，但若細看我方去年十二月三十一日寫給WHO的信函，必會懷疑「台灣人的眼都瞎了嗎？」

我方在信中提到「據今天媒體報導，中國武漢通報至少有七起非典型肺炎病例，當地官員回應媒體表示：『這些病例並非SARS，不過檢體仍在檢驗中，且病例已隔離治療，如貴組織有相關訊息能與我們分享，我們將非常感激，在此也謝謝您對此事的關注。』」

稍懂英文的人看過信後，再聽台灣自稱「曾提醒WHO肺炎會人傳人」，肯定會說：「人不要臉，天下無敵！」

疾管署副署長羅一鈞後來表示，他半夜睡不著，上PTT看到網友的貼文，該則貼文引據「武漢衛生健康委員會」的公告。這就說明，我方唯一的消息來源，是武漢官方通報及他們答覆媒體的說法，信中提到「七例檢驗」及「病例隔離」，文字或文意全無提醒會「人傳人」，沒有就是沒有，硬要說有的人，是睜眼說瞎話。

但陳時中硬扯「信中已說隔離治療，這不是警訊，什麼才是警訊？WHO是內行人說外行話！」如果這叫警訊，也是大陸先發出的，他們公告並同時通報WHO，引據其公告的台灣自稱先知，身為原作者的大陸，卻被台灣批為隱匿。

何況疾管署在一月四日和一月六日的新聞稿中，也引用大陸「沒有人傳人」的說法，更派成大醫學系教授暨奇美醫院榮譽院長莊銀清，以及醫師洪敏男於一月十二至十四日赴武漢考察，回台後在一月十六日開記者會表示「大陸很公開透明，對台灣與港澳專家都有問必答，大家交換意見後定調『不排除人傳人』。」這模糊的說法，是在我方十二月三十一日去信WHO的兩個多禮拜後，為什麼還要硬拗？

武漢的公告經PTT轉載、羅一鈞據此寫信，已算三手傳播，自吹是先知的台灣，據此和譚德塞鬥嘴。但譚德塞兩度說台灣不曾提醒，這不是在和我們對話，他針對的是暫停金援的美國總統川普。防疫不力的川普甩鍋WHO及中共，妄想G7、五眼聯盟或北約盟邦的伙伴會聲援他，不料沒人買帳，恰好他瞄到台灣無賴硬拗的新聞，喜不自勝地狗屎當鞭（歇後語，意指文（聞）不能文，武（舞）不能武），讓自己及美國成為世界笑柄。

只是，讓台灣人膽子變大、臉皮變厚的川普，他靠譜嗎？

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(中時電子報)