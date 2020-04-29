上周美國原油期貨出現歷史性的一刻，石油期貨的結算價格竟然為負值，而且最低還來到-37美元結算，這代表什麼意思？如果這是一個以實物交割的原物料期貨，這意思就是，我把石油實物免費送給你，還每一桶多送你37美元，當然這種好事沒有實質發生，反而出現了一批當石油期貨價格來到0.01美元報價時抄底的投資者，結果發現價格竟然來到了負值，瞬間慘賠非常多保證金。

這件投資事件還在發酵當中，但先不論這件事情是系統問題，還是只是極小機率發生事件，阿水還是要建議各位讀者朋友，對於許多不熟悉的投資商品，在投資前一定要先搞清楚遊戲規則，包括該投資商品的合約內容，不要因為嫌繁複就不去了解。金融商品不是像在3C賣場買一隻滑鼠不用看說明書，反而會有許多眉角，隱藏可能的超額損失風險，在點下購入的前一刻，一定要看清楚自己在操作什麼商品，才不會一次踩雷，損失慘重。

上周三大法人在上市類股中一共賣超423.7億元，當中外資又一反前一周動作，轉買為賣，一共賣超366.71億元，自營賣超67.42億元，投信在上市類股一共買超10.42億元。

從三大法人動作看來，台股短線上的資金流動暫時又陷入膠著，這也是因為指數回到月線之上，目前的大盤危險指數比起先前被月線反壓的情況稍稍好一些。從三大法人來的資金流只剩下投信，而且投信與上周相比也是金額減少了一些，這部分在短線上各位讀者朋友還是要參考。

阿水繼續分享獨家法人資金流向資料，附表為上周五個交易日，三大法人合計買超排行榜交叉比對有兩大法人以上合買的資料。

上期專欄提到，接下來的操作阿水會較保守一些，說完，指數就陷入了盤整膠著的情況，這其實我們只是參考了十大交易人的在期貨留倉部位，再搭配上三大法人的資金流狀況而已。

以目前來說，這類大盤籌碼都是偏中性，既不看空也不看多，留倉的口數也偏少。這時阿水建議可以多注意一種情況，就是若指數持續盤整，當技術面在當天出現一根實體的黑K往下時，如果黑K的收盤跌破了近期區間，要小心會不會繼續往同一個方向下修，切莫因為前面都是盤整日，感覺好像開低都會走高，或者反之，因而掉以輕心。這類盤整之後忽然性的出方向，近年來都容易帶出一段走勢，如果是想搶短撿便宜的投資朋友一定要小心。

更多 CTWANT 報導

(中時電子報)