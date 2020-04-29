林森錢櫃大火釀5死，一把無情火除了燒出了密閉場所的消防問題，營業場所員工的消防安全常識與認知，也成為是否成功救命的關鍵！有林森錢櫃716包廂的生還者，上臉書發文，還原火災發生當下的真實情況，他指控同行歡唱的友人中，有2名好友葬生火窟，就是誤聽了服務員在火災疏散當下的「一句話」，傻傻走向無情大火。該網友控訴錢櫃從硬體設施與人員消防訓練的不足，「這與故意殺人有什麼不同？」認為錢櫃必須為這場火災，付出最大代價。

原PO表示，4月26日大火這天，他當時與6名好友一起唱歌，唱著唱著，發現有白煙進入門內，但撥打服務電話都沒有人回應、走廊也一片安靜，沒有聲響，讓他們非常困惑。直到開了門，他們才確定遇上了火警，原PO與友人紛紛納悶「怎麼沒有廣播？」「對啊，怎麼也沒有警報？」眼見濃煙密布，原PO與朋友決定戴上口罩逃生！但當時走廊能見度只有1公尺不到，原PO強忍濃煙為身體帶來的不適，摸著牆壁好不容易走到逃生通道時，才發現有錢櫃服務員，就站在逃生通道的入口處，但「他沒有任何指示，不阻擋我進入逃生通道，也不引導我的下一步，就只是站在那裡用對講機。」

（圖／翻攝臉書）

好不容易看到逃生通道的原PO，興奮的想告訴友人「我找到逃生通道了」，但他看到的只有濃煙，視線已找不到同行的所有朋友。就在這一秒，他被前面的陌生人拉住，「快！這是逃生通道！來！我們一個抓一個！」得知逃生有望的原PO表示，他當時很快地往後抓，想抓住同行友人，但摸到的只有白煙，「我抓不到任何人，也看不到任何人」，他感傷地說，也許朋友就在離他僅有5公分的地方，「但我就是錯過了，就是錯過了！」

結果後來順利逃到一樓的，只有原PO一個人，他不敢置信，再度順著逃生梯往上，期間不斷大吼「抓著扶手走下來！」但都沒人回應，也沒有任何腳步聲。後來原PO接到受困火場朋友的電話，趕緊引導對方逃生後，在一樓會面。後來除了原PO，還有3名朋友順利逃生，但同行歡唱的林姓竹科工程師與另一位友人，誤逃到916包廂被燒死。據相關報導指出，林姓工程師逃到916包廂後，打電話對著媽媽哭喊「全身都好燙」，最後在大火中與雙親電話訣別。

原PO與朋友事後討論、釐清現場情況，在臉書發文控訴，除了他以外的5人，在抵達逃生入口時，就是因為誤聽了錢櫃人員的這一句話「樓下有火災，你們確定要往下嗎？」才打開9樓那扇應該阻擋火勢、濃煙的逃生門，讓濃煙密布整個9樓。

原PO並認為，錢櫃如果失火當下有警報、灑水及廣播，消費者絕對可以提前逃生，「他為了獲利，仍然在設備關閉期間營業，要賭一把不會那麼衰發生火災，但賭輸了」，原PO控訴：「我想請問各位，這與故意殺人有什麼不同？」他也希望透過真相還原，讓法律還給死傷者一個公道。

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(中時電子報)