農曆四月十七日（今年國曆五月九日）是「十殿轉輪王」的誕辰，道家的陰間審判官「十殿轉輪王」，負責判定亡魂的輪迴，正如韓國電影《與神同行》中，死後必須通過「陰間閻王」審判才能投胎轉世的劇情。新北市石門的「金剛宮」占地一．三公頃，是北台灣唯一有「地府殿」（地府場景）的宮廟，許多國片都在此取景拍攝。栩栩如生的地府殿，共分為十殿，亡魂依序經過前九殿審判，諸如「倒吊拉腸」、「蒸頭刮腦」等極刑，最後才會抵達第十殿，接受決定來世的終極審判。

「十殿轉輪王」的由來起源於唐朝。傳說唐太宗李世民某晚夢見遊地府被追殺，危急時出現一名白袍小將救駕，於是唐太宗連夜召見徐茂公（唐朝名將）。徐茂公稟告自己夜觀星象的結果後，兩相印證後斷言將有兵災，唐太宗因此根據夢境畫出白袍小將的畫像並派人訪查，最後找到薛仁貴（唐朝名將）。薛仁貴最後不但救駕有功，還平定多起亂事，負責鎮守軍事要地「玄武門」。

唐太宗魂遊地府一事傳開後，民間流傳起「地獄說」，唐太宗更冊封「十殿閻羅」。傳說「十殿轉輪王」就是薛仁貴，不過金剛宮董事長許裕仁認為，此說無從考證，「每五百年，轉輪王的職務就會輪值一次，不一定是同一位神尊擔任。」

十殿地府生動模擬往生者的受審之路，具有警世及教化世人的作用。（圖／張文玠攝）

根據民間說法，「十殿轉輪王」可決定所有鬼魂的命運。在第十殿中，設有一座轉盤，轉盤上有牛、豬、蠍子、老鼠和蜈蚣等昆蟲牲畜，藉以論斷亡魂轉世投胎的貧富貴賤。

地府的神祕面紗令世人充滿好奇，彰化市「南天宮」曾舉辦「鬼月試膽」，附設十八層地獄場景，成為熱門的打卡景點。（圖／報系資料庫）.

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(中時電子報)