相傳死後第七天，往生者將前往陰曹地府的第一殿至第十殿進行審判，掌管亡魂來生禍福貧賤的「十殿轉輪王」，將對往生者的生前行為進行審判，若生前行善積德，就會獲得福報；倘若作惡多端，也會獲得對應的懲罰。

金剛宮副總幹事楊順堯表示，往生者通往地府入口會先經過「奈何橋」，在世為惡者過橋時，會被橋下的數隻鐵狗及銅蛇咬得遍體鱗傷，接著抵達「孽照鏡」後，將會現出生前為非作歹的惡行。直到第十殿審判來世之前，前九殿的閻王會依據亡魂生前的作為加以審判，並推定處罰刑度。

金剛宮副總幹事楊順堯指出，許多家長會帶著生性調皮或較難管教的小孩，來參觀地府以示警惕。（圖／金剛宮提供）

亡魂抵達的第一殿為秦廣王，專管愛吃喝玩樂、好吃懶做者，令其受「飢渴之刑」；二殿楚江王，凡在陽間放火燒屋、投機取巧者判罰「銅柱火烤」；三殿為宋帝王，凡在陽世偷窺、眼神不正和欺壓百姓者，處以「挖眼剷皮」；四殿五官王，對謀財害命、小偷扒手者處以「熱油燒手」；五殿為閻羅天子，審判生前好賭詐財、逼良從娼者，將受「開膛挖心」之刑。亡魂依序經過前九殿審判，諸如「倒吊拉腸」、「斷腳」、「挖腦」等極刑，最後才抵達第十殿終刑審判。

根據傳說，轉輪王掌控的第十殿為陰曹地府最後一關，與陽間之人的命運休戚相關，決定來往於陰間所有鬼魂的命運；在第十殿設有一座轉盤，轉盤上有牛、豬、蠍子、老鼠和蜈蚣等昆蟲牲畜，決定亡魂轉世投胎的貧富貴賤。

六殿地府專門懲罰生前泯滅天良、忘恩負義、損人利己者，地府使者將惡人捆綁後，處以「磨推流血」及「跪鐵砂」酷刑。（圖／張文玠攝）

「來到金剛宮參拜的信眾與一般信眾不太相同，大多是遭受冤親債主纏身的人，也有家長帶著處於青少年叛逆期的子女前來化解。」

許裕仁接著表示，必須要有神明同意的「令旨」，才能建造地府殿；地府殿是為了讓民眾朝拜時，除了祈求消除業障，也能提醒自己平時多多行善，才能避免淪落十八層地獄。由於掌管地府十殿的閻王各司其職，因此閻王的誕辰也不同，宮廟通常選擇在農曆七月時統一祭祀，因為地府很少祭祀誕辰，所以不會特地為十殿閻王的個別生日祝壽。

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(中時電子報)