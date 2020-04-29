去年底新冠肺炎在大陸爆發後，王大陸的工作量減少，暫時回台放假，不過卻沒閒著。本刊接獲爆料，停工期間，王大陸與從事兩岸骨董交易的富爸爸王台慶，悄悄合資買下台北市東區一棟大廈頂樓的樓中樓（8、9樓），市價約1.3億元，成為好哥兒們柯震東的鄰居；巧的是，該戶原屋主也是大明星──「一代妖姬」崔苔菁！
王大陸的爸媽四月八日晚間十點十分，現身位於國父紀念館附近的住家門口。本刊直擊，兩老和管理員講了幾句話後，便出門散步，一路沿著仁愛路邊走邊聊，似乎沒有打算返家的意思。
半個小時後，兩老來到台北市大安路附近的巷弄，腳程比較快的王爸，先走進柯震東的住家社區，王媽後腳跟進。兩老和管理員打過招呼後，走到地下室，幾分鐘後又回到大廳，搭乘電梯直上八樓。
過了十八分鐘，王爸先步走社區大門，走了幾步後發現王媽沒跟上，立刻回頭關心。兩老隨後前往社區對面的酒吧、柯震東爸爸開設的酒吧「Asylum」，找兒子的好友柯震東聊天。
本刊直擊，兩老和柯震東在門口寒暄時，柯震東不時帶著笑容，非常有禮。三人聊了幾分鐘互相道別，但才走兩步，王媽又回頭叫住柯震東，接著柯震東迅速地跑進酒吧拿了兩瓶可樂，交給王家兩老，三人再度道別。將近深夜十二點，兩老才回到家休息。
據悉，王大陸的爸媽之所以進入柯震東的住家社區，是因王爸與王大陸日前聯手買下其中一棟大廈頂樓的樓中樓（八樓、九樓，每層約六十六坪），該戶前屋主還是「一代妖姬」崔苔菁。根據目前當地每坪飆破百萬的行情，預估王家父子共豪砸約新台幣一．三億元，如果加上車位，價格更不只如此。不過，由於該社區久未有房屋釋出，沒有最新的實價登錄成交行情。
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(中時電子報)
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