王大陸和王爸爸買下一代妖姬崔苔菁的愛巢，是她在1984年以每層樓約兩百萬元購入，並使用頂樓平台當作花園；然而，在崔苔菁擁有該樓中樓時，惱人風波卻不斷。二○一四年，崔苔菁被鄰居控告侵占停車位，對方請求返還每月租金九千元的不當得利，北院一審判決崔苔菁勝訴。

隔年，住戶與管委會再度提告崔苔菁，認為七樓以上都是違章建築，並要求崔苔菁歸還頂樓平台，避免影響住戶逃生。雙方纏訟近三年後，二○一八年高院判決指出，崔苔菁購買的樓中樓，為建商「大地建設公司」在一九七七年合法興建的建物，並非該大樓領用使用執照後，才違法增（改）建的建物。

此外，當年建商銷售房屋時，已約定頂樓平台由樓中樓住戶專用，因此法院認定崔苔菁有權使用，判她勝訴免拆屋。至於通往平台的一道鋁門，崔苔菁從未上鎖，並不會阻礙全體住戶緊急避難與逃生。有住戶透露，該處近年已無人居住，只有崔苔菁的兒子偶爾會回來看一下。

一名房仲業者表示，王家父子入手的社區公設比例低，鄰近熱鬧繁華的東區商圈，生活機能相當完善，步行到捷運忠孝復興站僅約四分鐘，加上周邊還有大安森林公園、學區是明星學校仁愛國小，稱得上是「夢幻逸品」。對王大陸來說，捷運、公園或學區，可能不是吸引他購屋的主因，但在黃金地段置產投資或自住，還能與好兄弟柯震東比鄰而居，卻是很大的吸引力。

1967年出道的崔苔菁，是橫跨主持、歌唱、秀場、戲劇及廣告的多棲天后。（圖／時周檔案照）

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(中時電子報)