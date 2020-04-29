2008年出道的王大陸，拍過不少MV、廣告和電視劇，但一直默默無聞，直到2015年，演出陳玉珊執導的電影《我的少女時代》，才紅遍大中華地區。隔年，王大陸轉戰對岸，與大導演張藝謀的女兒張末合作，客串演出她執導的電影《28歲未成年》，票房雖高達近新台幣二十五億元，不過，王大陸的「大銀幕魔咒」似乎就此上身。

王大陸後來直接搭上成龍，兩人合作《鐵道飛虎》，此片卻被網友視為成龍替染毒兒子房祖名的洗白之作，遭轟劇情、人物設定都不理想，可看性很低。此外，王大陸挑大梁演出的《鮫珠傳》，口碑和票房同樣遭到慘痛教訓，後續接拍的《英雄本色2018》、《小小的願望》等片，演技仍飽受批評。去年王大陸再度與陳玉珊合作，與大陸女星林允主演電影《一吻定情》，雖然口碑貶多於褒，但總算穩住了票房，賣出約新台幣七．二億元，王大陸和林允更成為新一代「銀幕CP」。

王大陸和林允因合作《一吻定情》而有好交情，2人也成了「銀幕CP」。（圖／翻攝自網路）

在電視劇方面，王大陸擔綱男一的《狼殿下》，原定二○一八年播出，卻因大陸「限古令」上路而卡關多時，近期總算要在網路平台播出，然而，王大陸卻可能面臨「男一光環不保」的窘境。原來，該劇的男二肖戰，去年憑古裝劇《陳情令》暴紅，《狼殿下》劇組為了話題熱度，近期都將宣傳重點擺在肖戰身上，相信王大陸當初也始料未及。

在實境秀《我家那閨女第二季》中，王大陸不顧自己有女友，與林允打情罵俏，觀眾看得開心。討論度也相當高。（圖／翻攝自網路）

近來王大陸因肺炎疫情被迫停工回台，除了上綜藝節目玩「狼人殺」，他和張榕容、蜜拉喬娃維琪等人合作的電影《素人特工》，五月八日也將在台上映，希望維持一定的曝光度，能讓他的演藝之路愈來愈順。

蜜拉喬娃維琪加盟《素人特工》演出，讓擔綱主角的王大陸相當有面子。（圖／翻攝自王大陸IG）

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(中時電子報)