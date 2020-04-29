王大陸的爸爸是從事兩岸骨董交易的第一代台商王台慶，王大陸與爸媽感情一直很好，在他爆發經紀糾紛時爸爸也拿出巨額資金來解決，因此他常被外界批評是「靠爸一族」，王爸並不在意讓他靠，不過他卻多次表示自己也很努力賺錢，不必依賴家人。

演藝圈中家世顯赫、有富爸爸的藝人還不少；吳尊的爸爸吳景添，不但是汶萊地產大亨，還是當地的業餘籃球會長及最大汽車代理商，由於吳爸爸也是汶萊業餘籃球會會長，吳尊的運動細胞顯然是遺傳自父親，在汶萊也經營健身院，家族資產超過新台幣數10億元。

去年才出嫁成為日本媳婦的林志玲，她的爸爸林繁男從事鋁製品及科技業的商務發展活動，也曾是台北北門扶輪社的靈魂人物。早在二十多年前就已經成立兩家自己的大公司有破億身價。林家不僅財力雄厚，與政界與商界的領軍人物關係都相當不錯，與前總統陳水扁也有很深的私交。

至於林志穎的父親林德雄，不但是成功的商人，也曾經當過演員，並熱衷參與慈善事業，林志穎從父親身上學到不少經商之道，林志穎雖然是富二代，但現在的鉅額財產，全是靠自己的本事賺來的，並沒有動用老爸的錢。

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(中時電子報)