72歲的「台灣土地開發公司」（台開）董事長邱復生，曾走過黨、政、軍時期，築起了「年代」影視王國，後來轉戰台開，在龐大土地資產上逐夢。

然而，3月新冠肺炎疫情捲起的股災巨浪下，台開股價不僅淪為「雞蛋水餃股」，邱復生質押的股票更遭斷頭，申報轉讓逾5萬張持股，其中3萬多張被人接走，讓邱復生陷入台開董座保衛戰。

在藝文、媒體、影視、運動等領域活躍三十多年的邱復生，二○○八年轉戰「公有轉民營」的土地開發公司「台開」，擔任董事長，他一路穩妥經營，原預計今年六月底董監改選，繼續掌權。

不料，新冠疫情重創股市，本來正忙著「花蓮洄瀾灣園區」二十五億元聯貸案的台開，面對這場股災大浪，猝不及防地被列入「二○二○年經營權大戰」的名單上，邱復生的董事長寶座岌岌可危。

《典藏》雜誌社長簡秀枝透露4月1日與邱復生碰面，聊藝術收藏，她還說7月後邱將卸下台開董座。（圖／報系資料庫）

邱復生友人、《典藏》雜誌社長簡秀枝日前在社群貼文，稱邱復生是「點子王」，「開疆闢土能力一流，但攻而不守，功虧一簣，最後把舞台，通通給了別人……這樣的故事與歷史，一再重演，但積習已深，邱復生似乎力有未逮，無力扭轉。」

她文中更透露，「卸下台開董事長職務已成定局，他（邱復生）也欣然接受。」

練台生是台開大股東之一，2008年入主錢櫃後現為董事長，正深陷北市錢櫃林森店大火的公共安全風暴中。（圖／黃耀徵攝）

十五年前，邱復生因為財務長掏空，被迫將一手創辦的年代影視王國賣給練台生，練台生事業版圖愈做愈大，不但接下錢櫃ＫＴＶ、《壹電視》，還是台開副董事長。如今錢櫃ＫＴＶ發生大火，是否也會影響到邱復生的台開董座保衛戰，值得關注。（待續）

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(中時電子報)