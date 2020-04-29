眼見台開六月底就要進行董監事改選，董事長邱復生為何願意冒著丟失公司的風險而大賣股票，甚至可能讓股市禿鷹趁虛而入，實在啟人疑竇。

邱復生的經營危機起自三月十八日，股市觀測站公告重大訊息，邱復生及其代表的法人「鴻生投資」，將各申讓五萬零四十五張、三千二百四十張台開股票。

不到一周，三月二十四日鴻生投資再申讓二千九百六十張，合計共五萬六千二百四十五張，若分別以當日收盤價每股五．一七元及五．一五元計算，這些股票市值約當三億元。

本刊調查，原來三月十八日，台開往來的兆豐銀行通知邱復生，質押股票必須補足金額以保持維持率，不然將斷頭。接著，三月十八日及二十日兩天，兆豐銀行即連續大賣台開股票一萬一千六百一十三張。

七天之內 狂賣逾五萬張

「頗不尋常的是，邱董（邱復生）遭斷頭的股票僅一萬六千多張，股務卻將他的五萬多張股票全部申讓，過程中還有人承接了三萬多張股票。」一位知情人士進一步指出，「大家猜測可能有二人藉機承接邱董（邱復生）斷頭的股票，近日成了市場熱議焦點。」

台開股價二年前就跌破十元大關，今年三月股災中，每股創下四．八元最低紀錄，有遭人放空之虞，邱復生質押股票因而被斷頭。（圖／翻攝自Yahoo奇摩股市網站）

此外，台開股價二○一八年二月正式跌破十元，直到今年三月十二日全球鬧股災後，股價更探底到每股四．八元，台開的成交量突然從每日不到二千張，倍增為四千到七千張，股價一路重挫。

截至四月二十三日為止，包括外資、自營商及融資共有五百三十二張賣超，一家外商林姓財務長認為「這是嚴重看空」，另一位金融圈人士則表示，「不排除被人倒貨、看空的跡象。」（待續）

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(中時電子報)