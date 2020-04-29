台開董事長邱復生正面臨上市公司經營權保衛戰，而擔任台開副董事長的練台生，也是錢櫃董事長，則因4月26日林森錢櫃一場惡火燒死5人神隱中，已透過錢櫃董事嚴智徑表達其深感悲痛及責無旁貸檢討善後，並請外界「給他一點時間，會儘快至罹難者家中上香致意及公開道歉」。

兩人過去老闆與部屬至平起平坐生意夥伴關係，長期以來都是話題人物，但其在業界皆屬「喊水即凍」大人物等級，相對邱復生創辦影視王國的外放，練台生對大眾來說顯得較為低調。

台開董事長邱復生三月十八日面臨「股價重挫，質押股票維持率不足」財務危機，不到二周財訊爆出邱復生向練台生借錢的消息。而邱復生是否真有向練董開口，至今成謎。但邱董隨後邀請典藏負責人簡秀枝參觀收藏字畫，四月上旬即見簡秀枝於網路撰文宣布「7月，邱復生要卸下台開董事長」。

爾後又傳出邱復生駁斥要卸任台開董座之說，虛虛實實，是否有人放消息試水溫，市場熱議。

二○○五年，邱復生一手創辦的年代集團，因為前林姓財務長涉嫌謊稱中華開發有意收購年代股權變造二十億元支票，導致年代爆財務危機，遭檢調偵辦的「年代掏空案」，該人與胞弟還涉嫌以「董事長暫借款」名義掏空數碼戲胞、鼎太國際等逾五億元遭起訴。

邱復生只好忍痛變賣資產挽救年代，轉賣其中四十九℅股權給練台生，拱手讓出一手創辦影視王國，被迫退出有線電視版圖。

林森北路錢櫃KTV在4月26日一場惡火造成5人罹難悲劇，暴露出消防公安問題，引起社會不安。

而據傳身價超過百億元的練台生，陸軍退役，曾是年代影視一位業務經理，接手了年代，後來又以年代名義買下了壹電視，壯大電視台版圖。

期間，人稱「老練」練董在二○○八年入主錢櫃KTV成了大股東，取代原董事長劉英座，成為錢櫃現任董事長，而這一切起因練台生受託代表美華影音與錢櫃、好樂迪二大KTV龍頭談版權而才接觸觀光業KTV。

而當時這二家KTV霸主激爭市場版圖，爭奪股權大戰，如今好樂迪成了錢櫃大股東，練台生接手錢櫃後如同經營年代集團管控成本，並結束錢櫃大陸市場，專營台灣共17家門市，典藏的簡秀枝、財訊謝金河都是錢櫃大股東，數度併購好樂迪因涉及市場壟斷而未獲公平會核准。

曾跟練台生打過交道業者說，練台生「對數字非常敏感」，在業界「喬事情」溝通協商過程中，具有策略思考足智多謀，結果常是「人人都有好處，自己也有好處」，而且有些事、有些錢，只有練台生賺得到，別人還賺不到。

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(中時電子報)