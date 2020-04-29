北市大安區一名97歲老翁（王男）是已故前竹聯幫首任幫主陳啟禮口中的大哥，他今年初找上里長幫忙，吵著要與74歲的妻子Maggie離婚，Maggie表示，丈夫曾聽朋友說，「跟老婆離婚就能拿一半房產」，沒想到丈夫真的如法炮製，Maggie泣訴自己長達10 年遭丈夫家暴，眼看事已至此，她也狠下心，願意結束近40年的婚姻，還要讓對方淨身出戶。

Maggie表示她身心俱疲，因為結褵近40年、高齡97歲的丈夫王男，過去10年來向她要不到錢就暴怒，對她動粗，包括賞巴掌、鎖喉等等；今年1月初，王男因為一筆7000塊的津貼被取消而抓狂揍老婆，Maggie去驗傷報案且申請家暴保護令。

就在兩人婚姻岌岌可危之際，此時Maggie又聽說丈夫找里長哭訴求助，打算要與她離婚。由於2人目前居住的房子位於大安區精華地段，市值近3000萬元，她懷疑老公用離婚奪產，更想到之前王男一群朋友常打趣說，「跟老婆離婚就能拿一半財產，所以會越娶越有錢」。沒想到這個想法竟深植在王男的心中，現在居然還如法炮製。

面對妻子指控，王男否認有動粗，只說是兩人打架互推互拉，並大嘆這場婚姻他根本是上了當，「當年我看她不會跳舞，不會喝酒，整個人很乖巧，但婚後完全不是這樣」，他說打算離婚是要拿回屬於自己一半的房產，「也許活著的時日不多，但我一個人更愜意。」

律師王志超表示，王男明顯涉及家暴，申請離婚很難成立，反而是王妻握有丈夫施暴畫面並有家暴保護令，可以根據這些證據訴請離婚。至於大安區的房產一直是王妻名下所有，而且房子是2人婚前購買，「將來就算離婚，這筆財產也不需要進行夫妻財產分配，依舊是妻子的財產，除非王男有辦法提出出資證明或房屋權狀，主張房子當初由自己出錢購買，妻子只是掛名，不然很難分得房產或訴請離婚。」

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(中時電子報)