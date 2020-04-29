北市大安區一名97歲王姓老翁（王男）跟妻子鬧離婚，成為鄰里討論話題；其實王男年輕時風流倜儻，身高190公分，帥度爆表堪比港星鄧光榮，事業做的風生水起，還自己開公司當老闆，賺進大把鈔票，而且交遊廣闊，包括竹聯幫已故首任幫主陳啟禮、蔣家子弟都是他的好哥兒們。

本刊調查，王男在1949年跟著舅舅和國民黨部隊來台灣，由於家底豐厚，加上外型帥氣又能說善道，來台後自己開公司當老闆，當年不僅是台泥經銷商，還一度和日本人合作開了台灣第一家電子公司，賺進大把鈔票，生活光鮮亮麗，不但身旁女伴不斷，甚至經常大手筆買高價舶來品「把妹」。

當年最夯的台北市中山北路中央酒店夜總會，有當紅歌星白嘉莉駐唱主持，王男幾乎天天報到，而王男長的體面又風流倜儻，喝酒、跳舞通通來，身旁有大批酒友，包括權傾一時的蔣家子弟，還有竹聯幫已故幫主陳啟禮都與他私交甚篤，兩人還是好哥兒們，經常相約打牌上酒家。

王男妻子Maggie說，「他（王男）年輕時比港星鄧光榮還帥。」讓她一見傾心，兩人也順利步上紅毯。不過，這段婚姻經過38年，走到現在2人都想離婚，Maggie名下的房產卻成為丈夫覬覦的目標。

律師王志超表示，大安區的房產一直是王妻名下所有，而且房子是2人婚前購買，「將來就算離婚，這筆財產也不需要進行夫妻財產分配，依舊是妻子的財產，除非王男有辦法提出出資證明或房屋權狀，主張房子當初由自己出錢購買，妻子只是掛名，不然很難分得房產或訴請離婚。」

年輕時的王男交遊廣闊，常跟竹聯幫首任幫主陳啟禮（圖）一起打牌上酒家。（圖／報系資料照）

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(中時電子報)