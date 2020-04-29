97歲的王姓老翁（王男）和74歲的妻子Maggie結婚38年，王男今年3月向里長哭訴求助要離婚，「被離婚」的王妻很不甘心，她說養老公近30年，沒給錢還會被暴力對待，王男不僅呼巴掌、鎖喉，甚至拿起一旁的電腦螢幕就往她身上猛砸，這樣的暴力婚姻生活讓她滿腹委屈。

Maggie表示，當年以為找到良人開心結婚，婚後卻發現王男經濟狀況似乎有問題。最後王男結束經營不善的公司變成「伸手牌」，向Maggie從借錢變要錢，「他後來還去刻印章，直接從我帳戶領款。」

直到10年前，Maggie沒有繼續工作，王男還是向她要錢花用，更可怕的是，如果要不到錢，王男居然對Maggie家暴，「他第一次動手，揮手就是一巴掌，接著又是一巴掌」。Maggie根本無法反抗，且自這次家暴後，惡夢即從此不斷。

「他（王男）拿不到錢，旁邊有什麼東西就往我身上砸」，Maggie回憶不僅被螢幕砸過，還被鐵棍打過，甚至有一次大吵中，王男暴怒下將結婚照撕成兩半。

Maggie受不了只好在家裡裝攝影機，將丈夫所有暴行全部拍下，「別看他年紀大行動不方便，但體力好的很！」因為害怕丈夫闖進房間，Maggie在房門上刻意多加兩道門栓保護自己。

面對妻子控訴，王男否認有動粗，只說是兩人打架互推互拉，他大嘆這場婚姻他根本是上了當，「當年我看她不會跳舞，不會喝酒，整個人很乖巧，但婚後完全不是這樣」，他說打算離婚是要拿回屬於自己一半的房產，「也許活著的時日不多，但我1個人更愜意。」

律師王志超表示，王男明顯涉及家暴，申請離婚很難成立，反而是王妻握有丈夫施暴畫面並有家暴保護令，可以根據這些證據訴請離婚。至於大安區的房產一直是王妻名下所有，而且房子是2人婚前購買，「將來就算離婚，這筆財產也不需要進行夫妻財產分配，依舊是妻子的財產，除非王男有辦法提出出資證明或房屋權狀，主張房子當初由自己出錢購買，妻子只是掛名，不然很難分得房產或訴請離婚。」

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(中時電子報)