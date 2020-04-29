北市大安區97歲王姓老翁（王男）打定主意要離婚，並謀奪妻子Maggie房產還涉及家暴，Maggie懷疑老公是受到「乾女兒」的慫恿，用離婚當手段，覬覦她名下市值近3千萬元的東區電梯華廈；老夫妻離婚，鄰居不僅看得霧煞煞，夫妻說法更是羅生門。

Maggie哭訴，和丈夫結婚近40年，夫妻雖同住一屋但相敬如「冰」，一天講不上3句話，而丈夫與他因餵養流浪貓而認識的乾女兒卻互動熱絡有說有笑。

其中一名乾女兒是50多歲、販售寵物食品的L女，不僅自稱是王男的乾女兒，還三不五時就往家裡走動，並自動幫忙整理冰箱，「侵門踏戶」的種種讓Maggie心裡很不是滋味。

王男則全盤否認有乾女兒這件事，也強調沒有對妻子動手，只說是兩人打架互推互拉，並大嘆這場婚姻他根本是上了當，「當年我看她不會跳舞，不會喝酒，整個人很乖巧，但婚後完全不是這樣」，他說打算離婚是要拿回屬於自己一半的房產，「也許活著的時日不多，但我一個人更愜意。」

律師王志超表示，王男明顯涉及家暴，申請離婚很難成立，反而是王妻握有丈夫施暴畫面並有家暴保護令，可以根據這些證據訴請離婚。至於大安區的房產一直是王妻名下所有，而且房子是2人婚前購買，「將來就算離婚，這筆財產也不需要進行夫妻財產分配，依舊是妻子的財產，除非王男有辦法提出出資證明或房屋權狀，主張房子當初由自己出錢購買，妻子只是掛名，不然很難分得房產或訴請離婚。」

王妻懷疑，丈夫是為了乾女兒才跟自己鬧離婚，但兩名乾女兒都喊冤。（圖／讀者提供、張文玠攝）

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(中時電子報)