小編精選《中國時報》5件不可不知大事，帶讀者掌握今天（29日）新聞重點。

【1】羅志祥今出關 下一步怎走考驗智慧

周揚青宣告與羅志祥（小豬）分手，並踢爆小豬與愷樂（蝴蝶）有不正當男女關係，讓小豬形象一落千丈。周揚青的家世背景及微博小號、小小號陸續被起底。小豬因新冠肺炎防疫措施，在深圳自主隔離，今（29日）是他隔離第14天，即將出關。而認了當小三的愷樂已有3代言遭撤，事業崩毀。

【2】再轟1968 黃偉哲諷阿飄多

交通部觀光局因應五一連假，推出「1968」APP升級版，提供全台234個熱點人潮示警，台南市27處高居「全台之冠」，台南市長黃偉哲繼27日炮轟中央「是跟台南有仇嗎？」昨進一步公布28日凌晨1點實測，包括三峽文化路商圈、休市的台南同安夜市、新竹市立動物園竟顯示「人潮略多」，他忍不住酸諷「是動物多還是阿飄多？」

【3】全球實際染疫 恐逾3000萬人

歐美引進新冠病毒抗體檢測，初步結果顯示實際感染人數可能是確診人數的10倍。以美國紐約州為例，以3000人進行抽樣調查的結果顯示，13.9％的人產生了抗體。假如以紐約州人口推算，約270萬人已具備抗體，達到已發布的確診人數（約25萬人）10倍之多。如果這項調查具有普遍性，則目前全球超過300萬人確診，可能實際感染人數已經超越3000萬人。

【4】2021年經濟 呈U型復甦

新冠肺炎疫情持續衝擊全球，安永公布最新「全球資本信心晴雨表」報告，逾7成企業領袖及高階主管預期疫情會導致供應鏈中斷、消費緊縮，重創全球經濟，展望未來發展，54％受訪者推測，2021年經濟將呈現U型復甦，但也有38％認為會V型反轉，在今年第三季即步入常軌。

【5】基隆廟口人流管制 攤商盼放寬

面對新冠肺炎疫情，基隆廟口夜市12日率先啟動人流管制，限額2000人，但實施半個月以來，人潮高峰僅千人，即使周末假日也從未達管制標準，讓攤商抱怨管制嚇跑遊客，認為現在疫情趨緩，全台已連續3天出現零確診，都盼連假能放寬管制。

(中時電子報)