新冠肺炎疫情引發全球災難，世界先進大國紛紛爭取時間，以最快速度研發疫苗，希望突破疫情困境。而根據《紐約時報》報導，英國牛津大學實驗室開發的首批，共百萬劑的疫苗，前幾次試驗證實，接種疫苗對人體無害，預定下月底前，將對逾6000人來測試新款冠狀病毒疫苗，如果實驗與測試順利，首批疫苗最快9月以前，就可能問世。

根據《紐約時報》報導，牛津大學詹納研究所（JennerInstitute）科學家在2019冠狀病毒疾病疫苗開發方面取得領先，前幾次試驗已證實接種對人體無害。美國國家衛生研究院（NIH）洛磯山實驗室的科學家，上月對6隻恆河獼猴，接種單劑牛津大學的疫苗，接著讓這批猴子暴露於有大量新冠肺炎的環境下。

實驗結果發現，經過了28天，這6隻獼猴的身體權都很健康。不過獼猴產生免疫力，這並不能保證牛津大學所研發的疫苗，對人體有同樣程度的保護。目前還待進一步的大規模人體試驗，一旦測試順利，疫苗若被證實有效，首批共幾百萬劑的疫苗，9月前就可望問世。

更多 CTWANT 報導

(中時電子報)