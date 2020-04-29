黃琪律師郭上維也到北檢說明(陳志賢攝)

本名黃照崗的27歲「騙扁小子」黃琪，涉嫌於今年2月間趁新冠肺炎疫情嚴峻，又與保險業務員蘇立民，佯裝香港首富李嘉誠祕書，向口罩大廠中衛公司詐騙大量口罩，涉嫌詐欺、偽造文書，台北地檢署28日指揮台北市調查處兵分14路搜索、拘提黃琪並約談蘇男、黃男律師郭上維共10人到案，漏夜訊問後，29日凌晨以黃琪涉嫌重大，有串滅證、再犯之虞，諭知黃琪聲押禁見，另蘇立民、郭上維等其餘人均請回。

檢調查出，2018年3月，黃琪及蘇男涉嫌偽裝中年婦女聲音，冒充是某台大名醫妻子，打電話到台大計算機中心申請網路電話分機，冒充台大醫師妻子身分，向台大醫院請託、關說不當醫療行為。

今年2月間，2人利用疫情嚴峻之際，又佯稱香港首富李嘉誠的祕書，打電話給製造口罩「口罩國家隊」之一的口罩廠商中衛公司，謊稱李嘉誠有意捐贈口罩，訂購成人及兒童口罩各5000片、酒精棉100盒，意圖在疫情期間大發口罩財，還好中衛公司出貨前，曾向李嘉誠祕書查證，才知根本是場騙局。

(中時 )