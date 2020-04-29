新冠肺炎疫情尚未結束，因此口罩仍是不可或缺的必需品。由於宜蘭有部分民眾反映，成人口罩的掛耳線太短，導致耳朵戴了不舒服，經縣長林姿妙與中央流行疫情指揮中心協調後，開放更換。不料卻傳出，有民眾拿完好無缺的口罩更換；工作人員好心勸導，竟被罵到哭。

宜蘭縣長林姿妙日前表示，向中央反映成人口罩掛耳線過短問題，經協調後指揮官陳時中承諾更換，並授權由地方政府來處理相關換貨問題，因此民眾自4月27日至5月9日各鄉鎮市衛生所的上班時間，都可以進行辦理更換。至於縣內尚有庫存的短耳掛口罩部份，將會逐一清點，再交由相關單位更換長度正常的成人口罩。

消息一出，民眾更換口罩踴躍。根據《聯合報》報導，工作人員發現，很多人拿了非瑕疵品的款式口罩，且有些口罩內層還沾了口紅、粉味，用過的被偷塞在口罩袋子裡；有些人是口罩完好無缺、線長也拿來換，被工作人員勸導還把人罵到哭。種種亂象，看在當天幫忙的醫護人員眼裡，忍不住哭了，「世界上有十幾億的人無口罩可防疫，我們真的要如此浪費嗎？」

短短2天不到，短耳掛口罩第一波15萬已全數更換完畢。宜蘭縣長林姿妙呼籲，請大家務必珍惜醫療資源，用過的口罩不要拿來更換，以免造成衛生所服務人員、志工的困擾；這些回收的口罩都會被直接銷毀，請大家珍惜寶貴的防疫物資，也請大家能夠共體時艱，體諒所有為疫情努力的人員。

更多 CTWANT 報導

(中時電子報)