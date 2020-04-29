林森錢櫃大火疑雲，罹難者員工家屬踢爆，帶來三份公司內部密件，揭露整起火災事件，原先都可以避免，會發生意外是高度的人為疏失，其中包括公司店經理早知施工，必須關閉防火設備，曾一度要求暫停營業，卻遭到高層閃電否決，最終才會導致五條人命的悲劇。
罹難林森錢櫃員工家屬：「（店經理）訪問這些員工，這些相關的也有些資料。」林森錢櫃大火秘辛，中天獨家接獲罹難員工家屬爆料，三份內部文件直指，整起意外都源自於人為疏失。
罹難林森錢櫃員工家屬：「2月中旬就有提到，林森館的店經理有去做一些訪談，因為施工要暫停營業。」
根據第一份內部密件，清楚載明兩台電梯工程進度，早在2月22日便開始動工，但期間 包括3月6日、3月30日、4月22日，台北市政府共三度安檢，令人質疑難道就這麼恰巧，都沒有發現？
罹難林森錢櫃員工家屬：「隔沒幾天這個決議就馬上被打槍了，一方面比他比店經理還高層就是督導，那是不是他去否決這個店經理。」
與罹難家屬引述完全吻合，內部密件清楚載明，2月20日舉辦員工會議，討論因應施工調整營業時間等事項，但卻在短短不到5天遭高層否決。對此，罹難家屬質疑，店經理當初早已知情施工必須關閉防火設施，才會要求停業。
罹難林森錢櫃員工家屬：「既然高層會去做這個暫停營業，那會不會他們很清楚就是說，他們清楚說必須要關掉這些消防設備。」
第三份密件則顯示，錢櫃店經理早知施工會影響營業，原先打算轉移客源，甚至減少人力，只開放晚間時段，錯開施工，但最後究竟是由誰拍板，不惜冒著火警，照常營業，導致消防措施關閉，間接害死五條人命。
(中時電子報)
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