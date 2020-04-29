監守自盜？五結鄉農會保管箱遭竊 08:352020/04/29 中時 李忠一 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 五結鄉農會保管箱傳遭竊，今天警方證實接獲報案。（本報資料照片） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 宜蘭縣五結鄉農會傳出內部的保管箱有金飾等物品遭竊，今天（29日）警方證實，有接獲民眾報案，警方已受理偵辦。由於要接近農會保管箱需經過層層關卡，是否為監守自盜？正待進一步釐清。 (中時 ) #保管箱 #警方 #報案 #五結鄉 #農會 也許您會感興趣 推薦閱讀 農民沒補助 農會嗆深掘最軟心頭肉 04:102020/04/25 財經焦點 淡水農會推南瓜產品 好料送到家 04:102020/04/25 地方新聞 血庫拉警報！布袋農會4／26辦捐血送好禮 06:282020/04/25 生活 居家檢疫搞失聯 還在吸笑氣 04:102020/04/26 地方新聞 報案不能打110？永和警：加速員警到場 11:582020/04/28 社會 澎恰恰向刑事局報案 疑缺錢遭詐騙 21:132020/04/28 社會 新北農會超市夯 營業額增24％ 01:012020/04/29 台北基宜花 報案打110被警罵 保全怒投訴 04:102020/04/29 地方新聞 表面功夫 評比淪兒戲 04:102020/04/29 地方新聞 麻油夏天入菜 顛覆傳統觀念 04:102020/04/29 地方新聞 社會熱門新聞 極品人妻玩車震 人夫司機兼把風 - 社會 老爸突傳「蝴蝶高清無碼」外流影片 網笑：野戰版 - 社會 他抓到眼鏡蛇泡酒醰 一個月後開封…完蛋了 - 社會 正妹伴娘9分鐘愛愛片外流 男主角竟是閨蜜老公 - 社會 0確診防疫卻破功？疾管署2.5萬筆電郵被駭 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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