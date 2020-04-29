高等法院二審宣判，魏揚等6人因在太陽花學運中觸犯《刑法》煽惑罪，分別遭判刑。理由中指出，所謂「公民不服從」僅止於學理上的討論，台灣法律並無此概念，法官判決只能依據法律不能造法，無法用公民抗爭判決無罪。網友則諷刺表示「公民不服從本來就包含了承擔違法後的後果」、「只有民進黨不服從 沒有公民不服從」、「只有民進黨在野才有公民不服從」。

高等法院昨針對太陽花攻佔行政院案做出二審判決，主要成員等6人從無罪逆轉改判有期徒刑。對於這樣的判決結果，民進黨表示，法院以「煽惑罪」等罪責判決青年學子有罪，已明顯違背國民期待，脫離民主價值常軌，民進黨高度遺憾。此外，也有許多人想以「公民不服從」為其辯護，黃士修則表示，「公民不服從」是給有意志主動承擔違法後果的勇士勳章，不是上了法庭就退縮的懦夫所能玷汙的。

高院指出，公民不服從是一種公民抗爭型態，在台灣只是學理上的討論，且定義不一，要件分歧，並非成熟的法律概念，法界有所爭議。如果在有爭議的情形下援用，將削弱刑法預防犯罪的效果，有害刑事司法制度。高院強調，司法是法律執行者不是創造者，法官職司審判必須依據法律，「不得無中生有創造法律」，否則侵害立法權，違反權力分立的民主憲政原則，尤其司法無民意基礎，但有極大裁量權，為確保民主法治不被司法違法干擾，職司審判者應嚴守分際，謹慎用法。

對此，網友紛紛諷刺表示「公民不服從本來就包含了承擔違法後的後果」、「只有民進黨不服從 沒有公民不服從」、「只有民進黨在野才有公民不服從」、「國民黨執政才可以不服從」、「公民不服從？現在被民進黨執政的法院認證沒有這種東西」、「法院只能依法審判，不能創造法律 好酸」、「正確！公民不服從本來就是建立在違法上」。

(中時電子報)