金管會公布國銀在新南向18國最新獲利狀況，2020年首季稅前獲利26.7億元，年減達15.23％，主因新冠肺炎疫情衝擊，國銀首季在新加坡獲利年減達72％、越南獲利亦年減14.9％所拖累，其餘16國獲利則均維持成長。

金管會統計，國銀2020年首季在新南向18國合計稅前獲利26.7億元，較去年同期31.5億元減少15.23％，獲利前3強地區依序為柬埔寨、越南、澳洲。柬埔寨為7.9億元，較去年同期5.7億元成長達38.6％，澳洲為3.5億元，較去年同期3.1億元成長12.9％。

銀行局主秘童政彰表示，國銀今年首季在新南向18國中，僅新加坡及越南2地出現衰退，其餘地區均維持成長。新加坡首季獲利僅2.5億元，較去年同期8.9億元衰退達72％。而越南獲利雖以7.4億元位居第2，但較去年同期8.7億元衰退14.9％。

國銀近年積極布局新南向國家，據金管會統計，國銀截至3月底在新南向國家的總曝險達1兆7327億元，年增12.1％，包括授信1兆1147億元、年增11％，投資6180億元、年增達20.2％。

童政彰表示，國銀海外據點截至3月底共516處，其中在新南向國家便達226處。今年已核准3家國銀赴新南向國家申設分支機構，包括北富銀澳洲雪梨辦事處、兆豐銀印尼雅加達辦事處、合庫銀越南平陽辦事處。

此外，尚有7家國銀申設新南向分支機構，目前正由金管會審核中。包括2家申設泰國曼谷辦事處，1家申設柬埔寨金邊分行支行、1家申設越南河靜分行、1家申設越南胡志民辦事處、1家申請印尼雅加達辦事處、1家新加坡分行。

(時報資訊)